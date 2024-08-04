開箱日本岐阜CP值溫泉飯店！鄰近高山老街、車站徒步只要5分鐘

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者邵筱鈞

高山飛驒廣場飯店 Hida Hotel Plaza，高山市位於岐阜縣，鄰近白川鄉，是目前日本面積最大的市，有「飛驒的小京都」之稱。如果有到日本合掌村旅遊的朋友，很多都會順便在高山市投宿一晚，如此才可以避免舟車勞頓，也可以好好欣賞這個位於高山上的小鎮，飯店距離高山JR車站很近，而且鄰近高山老街，住宿還可以享受天然溫泉，品嚐飛驒牛懷石料理，真的很推。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

高山飛驒廣場飯店 交通方式

高山飛驒廣場飯店Hida Hotel Plaza距離高山車站不遠，下車之後左轉，大概過了3至4個路口後，看到「高山市役所」右轉就可以看到飯店了，實際的時間看個人腳程，大概走了5分鐘左右。其實飯店的門口看起來滿普通的，不過因為有一個朋友這天從台灣過來會合，人早早就已經先到飯店check in，她在Line聊天室裡面有拍了一些房間的照片，所以才知道飯店裡面的環境是不錯的。

高山飛驒廣場飯店 環境

▲Check in的lobby，還滿寬敞的，櫃檯的服務人員英文程度也ok，溝通上沒什麼問題。

▲大廳旁邊有放一台所龍台山車，可以和它拍個照紀念一下。

▲Check in完之後，我們拿到當天的晚餐券和隔天的早餐券。

▲飯店裡面有很多漂亮的陳設，感覺就是一間對觀光客很用心的飯店。

高山飛驒廣場飯店 商業街

飯店裡面還有商店街，可以買紀念品、伴手禮，也可以買一些零食餅乾，雖然商店街裡只有兩間商店，但是營業到晚上10點，以日本的商店來說算是很晚打烊的，一般外面的商店，即便是百貨公司，有的都8點就打烊了。

高山飛驒廣場飯店 房間

這次住單人房，坪數不大，不過感覺乾乾淨淨的，第一印象很好，高山飛驒廣場飯店算是這次名古屋自由行中，整個環境和設備最好的一間飯店。

▲旁邊有一組小桌椅。

▲房內還有無敵窗景，打開窗戶可以看到外面的街道，陽光灑進來，室內就變得很明亮，日本就算是街道也是很乾淨。

▲電視櫃和化妝檯。

▲電視、茶杯、手電筒和熱水壺都有。

▲另一旁還有單品咖啡，不過這個是要付費的，一個日幣300元。

▲茶包和梅乾則是免費的。

▲電視櫃下面有小冰箱，當天買了好多零食和飲料回來，剛好可以冰在冰箱裡。

▲床的旁邊就是走道，床的後方是浴室。

▲雖然是單人房，但是枕頭給了四個，所以兩個人睡也沒問題，拿來睡、拿來抱或者是拿來跨腳都很舒服。

▲床上有浴衣，可以穿去泡湯，館B1和喜多館9樓各有一個大浴池。

▲櫃子裡有睡衣和保險箱。

▲浴室也真的是不大，不過乾乾淨淨的，而且使用的是免治馬桶，冬天的時候座墊還是溫溫的，坐下去不會冷。

▲不管浴室再怎麼小，還是都有浴缸，日本人應該是很愛泡澡。

▲吹風機是崁壁式的，風勁還可以。

▲浴室裡有沐浴乳、洗髮精和潤髮乳。

▲還有洗面乳，台灣的飯店很少是有附洗面乳。

高山飛驒廣場飯店 晚餐

晚餐我們就直接在飯店裡面的餐廳用餐，這天是安排在「華茶屋」品嚐懷石料理，吃完晚餐之後就到外面逛逛，可惜商店多半已經打烊了，去逛了便利商店，這裡的便利商店有很多地方限定，像手羽先餅乾和飛驒娃娃周邊商品都是岐阜縣的便利商店才有，在這裡買了甜點、飛驒牛奶和水果冰。

▲「飛驒娃娃」算是岐阜和白川地區的吉祥物，不管在觀光區、便利商店甚至飯店都可以看到飛驒娃娃的蹤影。

▲飯店安排包廂用餐，體恤大家可能坐不慣榻榻米，所以還幫忙準備了椅子。

▲懷石料理的餐點，總共就有12樣，大部份的餐點都很好吃很下飯，白飯也是軟硬適中又Q又好吃。

▲生魚片超新鮮的，紮實Q彈沒腥味。

▲來高山就是要吃飛驒牛，沒吃到的話真的算是白走一遭。

▲肉好大一塊，而且油花超美。

▲輕輕涮一下就可以吃了，口感真的是嫩到爆炸，多汁又鮮甜。

▲加點的梅酒，也是有夠好喝。

高山飛驒廣場飯店 早餐

高山飛驒廣場飯店Hida Hotel Plaza的早餐可以選擇要吃日式早餐還是西式早餐，難得來日本當然都選擇日式的，吧檯上的餐點種類很多，而且有很多是當地限定的食材，像蘋果汁、飛驒牛奶、飛驒優格和飛驒牛肉，可以吃的很開心滿足，還有一些比較特別的鄉土料理。



高山飛驒廣場飯店



地址：2－16 Hanaoka－Cho, 高山市, 高山, 日本

電話：0577－33－4600

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►百年皇宮裡喝咖啡！開箱泰國首間咖啡館 龍眼燉豬肉湯饕客極推薦

►河口湖5間絕美富士山景飯店！房內看逆富士全景 還有私人風呂

►安布拉斯城堡巡禮！近看中古騎士精美盔甲 一窺奧地利王室風采