史努比飛機超Q！開箱星宇航空「台北→札幌」空中巴士A330-900體驗

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

星宇航空台北飛北海道有兩個航點，分別是札幌的新千歲機場和函館的函館機場，我們這天搭乘的是早上10：05－15：00的JX850班機，剛好遇到史努比主題，查一下網路上的資料，之前台北－札幌使用的是A321型，也就是3＋3那種單走道的小飛機，不過我們這天搭乘的是空中巴士A330－900雙走道的大飛機。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

星宇航空預辦登機

不管是搭乘哪一家航空公司幾乎都可以在48小時前辦理預辦登機，可以加速當天check in的時間，也可以先劃位還有先訂餐，還是提醒如果可以就事先在網路上報到，這次我們的艙等比較高，所以我很早就先線上劃位和選餐了。

星宇航空A330－900座位

星宇航空空中巴士A330－900就是這種2＋4＋2的座位區，雙走道的，33－48排是機翼，如果不想視線被遮住的話可以稍微挑一下位子。

星宇航空機場航廈

在桃園第一航廈，我們因為有先預辦登機，所以當天可以直接託運行李，我的票是用哩程數換的，小櫻桃的票是直接在官網買的，正常的票是一個人23kg託運行李＋7公斤的手提行李，不過我們這次來回都是23kg，其實我和小櫻桃的東西用一個28吋的行李箱就可以裝得下去了，但是後來怕超重，因為現在航空公司的託運行李都是單件算的，沒有像之前可以合併計算。



星宇航空登機證

▲Check in完之後就拿到登機證和行李吊牌，都是史努比造型的，超可愛。

▲暑假出國的人潮比想像中少，我們是自助託運行李，幾乎不用排隊，抵達登機門之後發現人也沒有很多，不知是這天出國的人比較少，還是我們預辦登機的關係。

星宇航空A330－900飛機

▲我們準時登機，大飛機看起來就是霸氣。





▲台北飛札幌右去左回有機會看到富士山，不過要天氣很好的情況而且也不太清楚，我劃了靠右的位子，但這天飛經富士山航段的時候外面霧茫茫的一片。

▲椅子還滿好坐的，而且感覺也很有質感，使用的是Recaro的座椅，據說是很多進口車使用的椅子品牌。

▲這個頭部的靠枕是皮革材質的，真的很有質感。

星宇航空史努比主題



▲一上機空姐就先給了小櫻桃一份兒童禮物，是史努比貼紙簿。

▲連螢幕也是史努比的，是不是超可愛，看了心情都變好了。

▲前面有小螢幕，10.1吋720P高解析度螢幕，星宇航空的逃生示範是我看過最活潑最可愛的，用這種輕鬆的方式呈現，讓人感覺印象特別深刻。

飛機上提供耳罩式耳機

耳機還滿新的，我看螢幕上有一個連接WIFI耳機的選項，不過不曉得為什麼一直連接不到我的 AirPods，所以後來我還是直接用飛機上的耳機，這種軟塑膠的耳罩款，小孩子戴起來也很舒服，我們看電視的同時小櫻桃自己也選了一部卡通看，彼此不打擾。

▲有一個小架子可以打開，上面可以放個小東西外也可以放飲料。

提供USB充電孔

如果搭乘的是A330-900NEO機型，也就是2＋4＋2那種雙走道的大飛機，兩個座位中間有一個充電插座，只有一般充電孔沒有USB充電孔，要自己帶插頭，如果是A321NEO機型，左3＋右3座艙那種單走道的小飛機的話，就沒有充電插座只有USB充電孔。



▲上廁所的時候特別拍了一張，廁所裡面有漱口杯，衛生紙上面還有印星宇航空的logo。

星宇航空餐點

▲起飛沒多久之後就開始用餐，我幫小櫻桃訂的兒童餐很可愛，餐盒上面還有史努比logo。

▲餐具也很有質感。

兒童餐

▲這天的是奶油焗飯，有附麵包、水果和紅絲絨蛋糕，而且飯上面的玉子燒還是狗骨頭造型。

▲蛋糕也很可愛。

胡同燒肉

我把自己的那份也誤訂成兒童餐，所以上飛機之後有跟空姐說，如果有其他小朋友想吃兒童餐沒訂到的話，我可以跟他換，結果空姐人很好，說有多的可以直接讓我換，所以我如願的吃到胡同燒肉，這款是從台北飛的時候才吃得到，回程是沒有的。

蜷尾家冰淇淋

剛送上來的時候比石頭還硬，要等3分鐘吃比較剛好，是東方美人糖漬橘丁口味的冰淇淋，還滿濃郁好吃的，還吃得到果粒。

星宇特調

當然星宇航空必喝的還是它的特調，真的很好喝，不過為維護服務品質，針對飛時較短的航線，星宇航空重新調整飲品服務流程目前沖繩、福岡、大阪、澳門、馬尼拉及峴港經濟艙暫停提供調酒服務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

台北札幌飛行時間

從台北飛札幌，經過了4個小時的時間，我們終於抵達北海道札幌的新千歲機場，星宇航空的史努比專機只到10月31日止，除了洛杉磯和西雅圖以外全航線都有提供SNOOPY聯名主題服務品，另外還有史努比的撲克牌，可惜我這天要的時候已經沒了，如果有興趣的人動作要快一點。

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►路途遙遠但絕對值得！伊根住宿＆旅遊攻略 歷史悠久「舟屋」超美

►鬧市中的奇幻水族館！香港「金魚街」獨特風景 回味重慶森森浪漫

►開箱華航「豪華商務艙」體驗！享用貴賓室與超寬敞座艙 還能沖澡