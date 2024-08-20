嵐山小火車一日遊攻略！購票資訊＆周邊景點懶人包一次看

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

這天原訂的行程是保津川一日遊，不過因為連日的大雨造成山坡土石鬆動，好像樹木倒了不少，所以保津川遊船停駛，我們臨時改搭嵐山小火車。嵐山小火車原本就是我的口袋名單，之前帶小櫻桃到嵐山旅遊的時候，因為沒有提早預約所以沒有搭到，這次算是意外的收獲！

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嵐山小火車搭乘方式



嵐山一日遊的交通方式

京都車站出發：直接從京都車站搭乘JR嵯峨野線（龜岡行或園部行）到JR嵯峨嵐山站。

京都河原町、烏丸出發：從「河原町」或「四条烏丸」站出發搭乘「阪急京都本線」到「桂」換乘「阪急嵐山線」到「嵐山站」下車。

▲我們這天是從京都站搭JR到馬崛站，從JR馬崛站步行到龜岡小火車站不到10分鐘路程。

小火車龜岡站

從「La retta ラレッタ」我們直接來到「小火車龜岡站 」，如果走路的話不到10分鐘的車程哦！不過因為距離搭乘嵐山小火車時間還有一點空檔，所以我們要先來搭旁邊的「京馬車」。

京馬車就停在觀光台車龜岡站的前面，總共有2種行程：

1.沿保津川往下到碼頭（單程）

2.周遊（短的行程・繞一圈）。如果是要到保津川碼頭搭船的話，當然就選第一種，時間分別是：9：35／11：35／13：35，票價是¥1000（小孩¥500），車程是25分鐘，如果只是要周遊的話，就是第二種，只要人齊了就會發車了，票價是¥500，車程是15分鐘。

▲當天買票就可立即搭乘，還滿方便的！

▲搭車京馬車沿途可以欣賞風景，而且馬伕還會沿途解說。

▲馬兒辛苦了，可以在旁邊買一包紅蘿蔔慰勞牠一下。

▲接著我們就步行到旁邊龜岡小火車站準備搭小火車了，這裡有案內所（遊客服務中心）。

嵐山小火車時刻表

嵐山小火車是一個小時發動一班，可以從龜岡站上行，或是從嵯峨站下行，整個行程大概25分鐘。這個嵐山小火車到底有多夯呢？就是如果你要臨時買的話有很大的可能是買不到票的，所以建議可以事先預約。

不過如果是要搭乘第五車廂的話，就只能夠在當天購買哦！建議還是早一點來買比較不會客滿，而且第五車廂因為是沒有車窗玻璃遮敝的，所以會根據當天的天氣狀況而決定要不要販售票券。

小火車購票方式

各站售票口的開始營業時間如下，可以在營業時間開始後購買小火車車票。小火車嵯峨站－8點35分、小火車嵐山站－8點40分、小火車龜岡站－8點50分。

這裡有詳細的預售車票購買方法

據說這個嵐山小火車的車票多由旅行社搜刮一空啦！所以如果怕買不到的話也可以事先在台灣購買一日遊行程。

▲如果還有時間的話，可以在車站買一些紀念品或是伴手禮。

▲拿著車票就可以提早入站拍拍照，大家都齊心等待火車入站。

嵐山小火車行駛路線

▲嵯峨野遊覽小火車是古典色調塗裝的懷舊小火車，由柴油火車頭牽引在溪谷間穿梭著，非常具有懷舊的情懷。

▲車廂共5節，除第五節外，車廂都是木製座位，上面還有裸裝燈泡，坐在車裡可以感受風的吹拂和傾聽小火車與大自然的聲音。

▲一上車之後，就有名帶著天狗面具的服務人會在車廂內走動，還會和乘客互動聊天，甚至幫忙拍照。

▲嵐山小火車是沿著風景優美的保津川溪谷行駛，單程大約25分鐘。

▲據說春天可以看櫻花、夏天可以看新綠、秋天可以看楓葉、冬天可以看雪景，不同季節來都可以欣賞到四季不同的美景。

▲很多旅客會在嵐山站下車，不過我們要搭到嵯峨站，經過這旅社，旅伴說這些旅社價格可是很驚人的。

▲我們抵達嵯峨站了，有點意猶未盡的感覺，不過趁機在車站拍一下這復古火車頭。

▲嵯峨小火車站的旁邊就是JR嵯峨嵐山站。

嵐山小火車周邊景點（車折神社）

▲如果是搭乘在嵐電的話，可以在車折神社站下車，對面就是「車折神社」。

▲▼這是手水舍，在進入神社參拜之前需要先進行淨身的儀式哦！

▲車折神社也就是藝能神社，是很多日本藝人會來祈求演藝之路順利的地方哦！

▲牆上的紅色玉垣都是藝人的名字。

車折神社

地址：京都府京都市右京區嵯峨朝日町23 京都府京都市右京区嵯峨朝日町23 23 Sagaasahicho, Ukyō-ku, Kyoto city, Kyoto

電話：075－861－0039

營業時間：9：00－17：00

飛天璇

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