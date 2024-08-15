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開箱／北海道名店24小時三明治販賣機！20多種口味一次滿足味蕾

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃是瑀

Sandria三明治是北海道很有名的三明治專賣店，總店位於札幌中央區，生意好到24小時營業，而且在札幌車站還設置了販賣機。我們在北海道自由行的期間，在札幌的前4天都住在札幌車站附近，所以每天都會進出札幌車站，也每天都會經過Sandria三明治。

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Sandria三明治本店
Sandria三明治本店其實小小一間，但是已經在地營業超過40年，店面遠遠的看很像是Toyota租車公司，不過小小一間卻是超有人氣，很多人還會特地過來買，如果是搭乘地鐵或是JR的話，可以在中島公園站下車再走路過來。

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

Sandria札幌車站
Sandria三明治在札幌車站西口就設有自動販賣機，在JR西改札口對面，我們每天經過都有排隊人潮，他們從7月17日開始在JR札幌車站東大廳也開始裝置販賣機了。

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

Sandria三明治口味
販賣機販售的口味好像沒有店裡的多，不過算一算也有20幾種，鹹的甜的都有，三明治的所有口味，200日圓以上就買得到，等於一種只要40台幣左右。

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲購買方式就是先選品號，托著按數量（最多3個），然後結算，最後投錢就可以了。

Sandria三明治評論
第一次買了一甜一鹹，其實販賣機上面的三明治看起來好像很多，但其實很多都是重複的，為了要試試不同的味道，我們買了一甜一鹹，在北海道旅行的期間，如果住宿的飯店沒有附早餐，或是需要搭長程JR的話，都可以來札幌車站買個Sandria三明治當早餐，真的很方便。

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

炸豬排三明治 370日圓
日本人吃三明治的方式和台灣人不一樣，不像台灣人習慣打開就一口咬，他們是把三明治拆成兩邊吃，後來發現因為他們三明治的設計就是一個四片，中間沒有塗美乃滋或夾餡，所以感覺份量比較多一點，而台灣的三明治是一個三片，中間會塗乃滋也會夾餡，尺寸比較小一點所以可以一口咬。炸豬排口味還不錯，麵包真的很軟嫩，豬排也很厚，而且還有高麗菜絲補充纖維質，但可能因為是冷的關係，吃起來覺得比較吃不慣，但是性價比還不錯就是了。

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

水果三明治 280日圓
季節水果有柑橘和鳳梨，我覺得奶油吃起來非常的清爽不膩口，麵包也很軟嫩溼潤，水果也鮮甜多汁，甜的口味吃起來比較有特色而且比較有記憶點。

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 日本超夯24小時三明治販賣機！滿足鹹甜口味　購買超便利 。（圖／飛天璇的口袋攝）

Sandria三明治

地址：日本北海道札幌市中央區南8條西9丁目758－14
營業時間：00：00－24：00
店家電話：0800－900－3101

飛天璇
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關鍵字： Sandria三明治 日本美食 達人美食 美食情報 亞洲旅遊 美食雲 飛天璇的口袋

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