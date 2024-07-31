開箱「泰航」桃園→曼谷實乘心得！飛機餐分享　直擊內部座位規劃

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺
這是璇第X次到泰國，所以泰國應該是我目前除了日本之外旅遊次數最多的一個國家了，對於泰國，我有一種既熟悉又陌生的感覺。這篇來分享到泰國自由行一些應該注意的事項以及行前準備，當然，還有這次泰航TG637的搭機心得分享！
泰國簽證要怎麼辦？
應準備文件：6個月以上效期的護照正本；身份證正反面影本（未滿18歲要附護口名簿）；二吋彩色白底、頭部3.6公分至3.2公分大小照片一張（六個月內）；泰國簽證表格；委託書（非本人或是旅行社代辦時則需要出示）；費用新台幣1200元。
►辦簽證地點：台北的泰國經濟貿易辦事處
地址：台北市松江路168號12樓
電話：（02）25811979
時間：送件9：00至11：30 領件16：00至17：00
►簽證期限：60天
如果怕麻煩的人，很簡單，直接給旅行社代辦就好，簽證費是1,200元，加上代辦費的話，每間旅行社收費1,300至1,500不等。其實到泰國旅遊也可以到當地再辦「落地簽」，但其實這樣並沒有比較快，所以建議如果出發時間不是超級趕的話，還是在台灣辦好再出發啦！
泰銖要去哪裡換？
匯率最好的銀行應該就是曼谷的「盤谷銀行」了，不過盤谷銀行在台灣的分行不多，而且幾乎都要大城市才看的到蹤影。如果金額不大的話，「台灣銀行」就很方便了。現在買匯大概是1：0.90，賣匯是1：0.93（其實和台幣很接近了，買東西的時候其實直接在心裡1：1換算就好了）。
泰國網卡推薦
以往到泰國我都買網卡，這次第一次使用esim卡，不用攜帶，不用換卡，下飛機直接轉換變頻，而且速度很快，真心大推哦！
泰國和台灣時差
泰國和台灣的時差是一個小時，也就是泰國比台灣晚一個小時的意思！
泰國電壓是多少？
泰國的電壓是220V，插頭和台灣的很像，我這次帶去的手機、筆電、充電器，幾乎不用轉接頭也完全可以使用，沒有相容性的問題，但是需要注意電器的插頭電壓是否在100V－240V之間哦！
泰國航空搭機體驗
我們這天搭乘泰國TG637 TPE→BKK，原本是7：50－10：35，疫情過後已經改成08：20－11：05。在桃園國際機場第一航廈登機，建議飛機起飛時間前兩個小時到達機場check in哦！
▲TG637泰國航空，使用的是A300－330的機型（疫情過後已經改成A320，3＋3的座位）。
▲位子是2＋4＋2。
▲座位前方都有置杯架哦！
▲起飛沒有多久，就開始送早餐了，而且還有咖啡和熱茶免費喝。
▲麵包和咖啡不夠都還可以再續。
▲因為是早餐時段，所以餐點就只提供早餐，記得有歐姆蛋和另外一種選擇。
▲飛機要下降之前記得要寫泰國入境表哦！
▲飛行時間是3h45m。
▲7－8月，泰國當地是雨季，溫度是32°C左右。
▲曼谷的素旺那普機場，真的是又新穎又漂亮，真不虧是東南亞數一數二的轉運站。
▲出機場之後，我們搭機場接送車到飯店，到曼谷市區的話，大概是30分鐘的路程。
▲搭乘泰航行李重量在30kg以下幾乎都不會加收（疫情過後泰國行李重已經改成20kg囉）。
▲Check in完之後，要先搭乘手扶梯上到二樓，然後過完行李安檢再下到一樓。
▲曼谷機場就是這麼美，連候機室也美！
回程搭乘TG636班機
▲TG636泰國航空，使用的是A300－330的機型。（備註：疫情過後TG636已經改成A320，3＋3的座位，和去程是一樣的哦！）
▲一上飛機就發小點心，是秋葵乾！
▲機上餐。
▲有豬肉和雞肉，我們兩種都有點，味道還不錯。
▲還有冰淇淋！
▲我還滿喜歡泰航的耶！下次有到泰國的話應該還是會考慮！
素萬那普機場
地址：泰國曼谷999, Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan 10540
電話：＋66 2 132 1888
飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
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