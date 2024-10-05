板橋炸雞吃這攤！在地30年口碑爆棚老店　多汁脆皮組合一吃上癮

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

板橋美食推薦「阿元的炸雞」，搜尋板橋炸雞就會看到這攤超過30年的老店，菜單就賣炸雞腿、雞翅和雞排三種，價格便宜，有很多板橋在地人都推薦，騎車來板橋津之芳生魚片專賣店重慶店買生魚片，經過看到很多人排隊，想說排隊應該也很快，就順便買回家當下午茶。

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阿元的炸雞菜單價錢

▲只賣三種炸物就賣翻了，炸雞排有夠便宜，但我根本沒看到雞排大小就賣光了。

阿元的炸雞排隊情況

▲雖然生意超好要排隊，不過前進速度蠻快的，不到五分鐘就輪到我。

▲要吃辣的記得點餐時和店家說，他們的辣粉很夠味。

▲沸騰的油鍋，雖然一起鍋就被秒殺，但溫度夠，起鍋也很快。

提早來排隊才買得到雞排

就在我都準備好鈔票要買一條龍時，先聽到雞排賣完，沒多久連雞腿都被前面的買光，只剩下雞翅可以買，真的是有錢也買不到雞腿和雞排想吃記得要早點來，前面小姐還一口氣買十隻炸雞翅，突然覺得我買兩隻雞翅很弱。

▲看起來很油的炸雞翅，生意真的很好，就算只剩下雞翅，後面還是一堆人排隊。

整體心得

真的蠻油膩的，我等放冷一些才吃，終於知道為何排隊了，雖然真的蠻油膩的，但雞翅皮超脆超脆，而且雞翅還很多汁，肉很鮮嫩，加上辣粉和胡椒粉真的完美，吃兩隻剛剛好。

▲想像炸雞腿一定也很好吃，畢竟先賣光。

阿元的炸雞

地址：新北市板橋區重慶路295巷

營業時間：15：00－19：00（周一、周二公休）

電話： 0921－896478

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