獨／進軍台中！全台最難預約牛肉麵8月開3分店　西門町就有2家

▲門前隱味牛肉麵8月將開出3家分店，其中一家在台中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

號稱全台最難預約的「門前隱味牛肉麵」，4月曾傳出要開出第2家店的消息，經過3個月籌備規劃，現在最新進度會一口氣開出3家店，2家在西門町，1家在台中，最快8月跟大家見面。

「門前隱味牛肉麵」原是板橋巷弄內的一家人氣名店，「門前」是指這家牛肉麵就是在老闆Archer所開的設計公司門前，而「隱味」意指「記憶中的味道」。該店僅提供5個吧台座席，一天限量供應30碗，想品嚐要等上2年，因此被稱為「全台最難預約的牛肉麵店」。

▲門前隱味位於漢口街二段20巷7號的店面裝修中。（圖／記者黃士原攝）

但門前隱味因為被檢舉違章建築而自主拆除店面，2022年7月起暫停營業，經過1年多之後，在去年9月23日重新跟大家見面，進駐空軍三重一村的「門前隱味牛肉麵」，吧台座席從5人增加到6人，依舊以一碗牛肉麵作為與客人交流的契機。除了牛肉麵，同時也將提供外帶咖哩飯。

門前隱味牛肉麵湯頭使用牛大骨、番茄、洋蔥、雞腳、豬皮等食材燉煮而成，老闆仿效老滷汁製作方式，將前一天的舊湯頭與新湯頭再度熬煮，口感濃郁又富有膠質感。有時老闆心血來潮，還會加入豬肉、和牛來增加風味。

▲門前隱味牛肉麵昆明店完成度已有83%。（圖／取自門前隱味牛肉麵臉書）

今年4月傳出好消息，門前隱味準備在西門町開出第2家店，原本預計4月底到5月初跟大家見面，只是開幕時間一延再延，後來終於在6月開始施工，文史工作者張哲生7月發現店址就在漢口街二段20巷7號、九五樂府的對面。

不過，門前隱味老闆Archer透露，除了漢口街那家店，還有另外2家店也在籌備中，地點分別位於西門町昆明街的巷弄裡，以及台中市中區，目前都是在趕工中，其中昆明店進度比較快，完成度已有83%。

▲宜蘭頭城「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

另外，2022年1月開業的老巴中牛肉麵，餐廳位置離頭城火車站步行大約6分鐘，每周只營業周二、周四、周六這3天。這裡的牛肉麵湯頭帶點川味，每碗都有3大塊腱子心牛肉，肉質軟嫩不乾柴，麵條Q彈、容易吸附湯汁。牛肉麵售價280元，牛肉湯270元。

雖然老巴中牛肉麵開業才2年多，但已是當地人的愛店，每到用餐時間，店內總是坐滿人潮。不過日前老闆在臉書上公告8月14日結束營業，他提到，當初開業就設定3年工作期內，分享老巴中牛肉麵的味道，並期許年滿55歲即告退休，而8月14日將屆滿55歲，他決定告別職場，開啟56歲之後的新生活。

