來金門一定要預訂的海鮮餐廳！生食高粱嗆蟹微辣涮嘴、必點切八塊

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

金門美食推薦！「記德海鮮餐廳」菜單提供高粱嗆蟹、切八塊、芋頭排骨、生炒沙蟲、塔炒颱風螺、慈湖白丁蝦等創意拿手菜，價格便宜平價、份量也不少，是金門有名需訂位的海鮮餐廳推薦。

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營業超過40年的老字號

記德海鮮餐廳創立於民國82年，是金門超過40年老店，整棟獨立外觀氣派，樓上像是老闆的住家，一樓是用餐座位。

餐廳提供停車場停車

記德海鮮餐廳提供免費停車場，開汽車或騎機車來用餐都很方便，很多大型遊覽車也直接載觀光客來用餐。

內用環境

記德海鮮餐廳是金門熱門餐廳，朋友說晚上預訂全滿。來金門旅遊其實排了超多間美食，早餐吃了3間還是想來吃吃看朋友超推薦的記德海鮮餐廳，訂位平日中午比較好訂，預訂11點剛營業還沒有客人。平日比較好預訂，後來也只有幾桌，看起來都是吃過的熟客回訪。餐廳有幾間隱密包廂可預訂，是金門有包廂的餐廳推薦。

什麼菜色是必點？

牆上寫著高粱嗆蟹、清炒鮮蟹、黃牛料理、客家小炒、龍鳳拔絲等推薦，網路超多人推薦必點高粱嗆蟹真的不要錯過，也是記德海鮮餐廳的招牌。

▲冰箱有飲料、啤酒販售。

▲想吃什麼自己寫，這間店員點餐都不會強迫推銷，真的很棒。



高粱嗆蟹 小份 240元

高粱嗆蟹是必點推薦，選用沿海螃蟹製作，剁成適合入口的大小，生食方便食用。以獨門秘方、蒜頭、辣椒加上高粱酒醃漬，醬香入味，酒香明顯超好吃！吃完一塊馬上又拿了第二塊。酒香沒有蓋掉螃蟹的鮮甜味，一點點微辣超開胃，很下飯的料理，真的超好吃的！

酥炸八塊 小份 200元

網路食記、評論都提到記德海鮮餐廳的酥炸八塊也是招牌，光是取名就讓我很感興趣。第一次看到炸八塊餐名很有趣，問了店員才知道原來是一隻雞剁八塊、又叫做八塊雞，現在經過師傅改良選用雞腿肉的部位，上桌就聞到撲鼻而來的香氣。

炸八塊形狀有點像小棒棒腿

皮厚酥脆，味道超香，一口咬下聽到喀滋聲響，外層加上香菜、蒜末和胡椒，調味整個很對我的口味。雞肉香甜多汁，嫩口不柴，真好吃啊！

石蚵麵線 小份 210元

一開始看到價錢覺得有點高，但實際看到份量真的被嚇到，小份一點也不小！而且宜蘭人不能吃石蚵，我只好一個人完食。金門石蚵雖然不大顆，但味道超甜，份量給的豪邁，光看就很滿足。滿滿的石蚵底下有金門麵線，滑Q有嚼勁，加上高麗菜的甜味，醬汁鹹香，又是一道好吃的料理推薦。

地芋拔絲 小份 190元

餐後需要甜點劃下完美句點，這道地芋拔絲超推薦，我給五顆星，真的好愛！一次可以吃到兩種，地芋就是地瓜＋芋頭。選用金門小芋頭製作，芋頭綿密、香氣濃郁，地瓜軟甜都讓人回味無窮。附上一碗冰水，吃的時候把芋頭或地瓜放進冰水，瞬間冰鎮更好吃。外層脆甜、裡面則能吃到芋頭和地瓜本身的甜味，很精緻又讓人難忘的一道！

結論

記德海鮮餐廳真的是金門好吃美食餐廳推薦，要不是早餐吃了三間真的太飽，我一定多點幾道菜，芋頭排骨和蒜燒黃魚看起來都很好吃啊！來金門旅遊真的記得安排記德海鮮餐廳，好吃又不貴。

菜單價錢

菜單設計很棒，招牌餐點都有照片參考，價位設定也很人性化，有分小份、中份和大份，我們兩個人想多吃幾道就可以點小份，但千萬不要以為小份就很少喔。

記德海鮮餐廳

地址：金門縣金寧鄉慈湖路二段105號

電話：08－232－4461

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00

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