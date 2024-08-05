五香肉捲才是老店本體！羅東老饕愛吃肉羹攤　口感滑溜超Q彈

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

宜蘭羅東美食小吃推薦「市場口大頭肉焿」，民生市場大樓蓋好之後，有幾間店家離開在外面另尋店面開業，市場口大頭肉焿就是其中之一，肉羹搭配招牌炸物五香肉捲，推薦必點。

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市場口大頭肉焿在哪裡

「市場口大頭肉焿」位在羅東博愛醫院附近、南昌東街跟站前南路口，距離羅東火車站大約10分鐘，斜對面就有一個汽車停車場，交通還算方便，早上6點就營業，可以當羅東早餐推薦。

肉焿粿仔

市場口大頭肉焿的肉羹是屬於濃稠的那種。五香肉捲是很多人來吃肉羹都必點的小菜。羹湯濃稠加上蒜酥跟香菜提味，裡面肉羹Q彈帶有咬勁，味道還不錯。會建議加點烏醋更好吃，有吃辣的也可以加辣椒，風味很棒，帶有滑溜口感，裡面的肉塊相當扎實。厚厚的粿仔條，吃起來也是滑溜溜的口感，非常軟嫩好入口。

炸豆腐

店家特別強調這裡賣的是炸豆腐，還在攤位前貼公告這裡「沒賣油豆腐」，用餐期間還真的聽到很多客人要點油豆腐，炸豆腐外酥內軟的口感搭配店家提供的甜辣醬真好吃。

五香肉捲

很多人說五香肉捲才是大頭肉焿的本體，外皮炸的酥酥脆脆，裡面紮實的肉塊口感非常不錯，所以來這吃肉羹的人都會點一條五香肉捲配來吃。

食用心得

宜蘭肉羹店真的很多，也發展出各種口味的羹湯，每一間各有支持者，這間市場口大頭肉羹算是一間我蠻喜歡的店，也是羅東老店推薦！

菜單

菜單印在攤車上方的看板。主要以羹湯類為主，肉羹有大碗和小碗之分，還可以加上主食變成肉羹飯、肉羹麵、肉羹米粉和肉羹板條，價錢平價不貴。其他還有魯肉飯、切仔麵、米粉湯等麵飯類，搭配的小菜種類也不少。

市場口大頭肉羹

地址：宜蘭縣羅東鎮站前南路187號

電話：03－956－9182

營業時間：06：00－17：00（周三公休）

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