街邊大排長龍！三重「手打排骨」便當店　在地人帶路才會知道這間

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

客旺盒餐是三重在地人很愛的便當店，排骨便當和雞腿便當都很推薦，便當店開在三重長壽街不熱鬧的位置還是大排長龍，外地人不太知道這間店。

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客旺盒餐位置

距離客旺盒餐比較近的是捷運三重國小站，走路約需7分鐘，三重在地人來買都是騎機車找個位置臨時停，汽車不好停車。

排骨飯100元

平日五點多來買就要排隊，買完便當突然下大雨，結果越排越長，越下雨越旺。和之前買的差不多，只是排骨變得比較薄一點，以前真的是大到便當盒都會鼓起來，但味道還是很棒，配菜要看運氣。

客旺的排骨都是一片片手打

不會太薄沒口感，肉汁豐富軟嫩。第一次經過客旺餐盒那時還沒太多人知道，看著阿姨正在敲打排骨肉，用餐時間開始會有在地人陸續在買，很低調的小店真的不大，人氣卻超好。

菜單價錢

客旺有賣蝦卷飯、控肉飯、排骨飯、旗魚飯和雞腿飯，我全部都吃過，最常買的就是雞腿和排骨飯這兩種。

客旺排骨

地址：新北市三重區長壽街79－25號

電話：02－2977－3179

營業時間：11：00－14：00、17：00－19：30（周日休息）

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