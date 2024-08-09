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雙連美食推薦！肉羹滑嫩湯一入口全是香菇鮮甜　軟Q大腸圈也很強

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼提到捷運雙連站美食名單一定有這間在南京西路巷內的巷仔內大腸煎。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

雙連美食推薦「巷仔內大腸煎」，提到捷運雙連站美食名單一定有這間在南京西路巷內的巷仔內大腸煎，菜單賣大腸圈、香菇肉羹和乾麵等傳統小吃。巷仔內大腸煎是我以前在雙連站上班的午餐廚房，一周都吃好幾次，標配就是大腸煎＋肉羹麵一套，吃到老闆娘都認識我。

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巷仔內大腸煎介紹
巷仔內大腸煎傳統小吃受到雙連附近上班族喜愛，中午和晚餐時間都要排隊，現在最常下午離峰時間來吃。內用有冷氣，幾張簡單桌椅，翻桌還蠻快的。

▲▼提到捷運雙連站美食名單一定有這間在南京西路巷內的巷仔內大腸煎。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼提到捷運雙連站美食名單一定有這間在南京西路巷內的巷仔內大腸煎。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

大腸圈、香菇肉羹麵味道一絕！
巷仔內大腸煎的肉羹很扎實，整片肉只有薄薄的裹粉增加滑溜口感，肉羹很嫩很甜，加上香菇的鮮甜讓湯頭更好喝。大腸圈有原味和花生口味，可以點綜合，腸衣Q脆，內餡糯米軟Q，相當好吃；花生口味吃得到整顆花生，又軟又香，加上香菜真是一絕！喜歡吃辣的可以試試辣椒水，肉羹麵和大腸圈都加一點，超好吃。

▲▼提到捷運雙連站美食名單一定有這間在南京西路巷內的巷仔內大腸煎。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼提到捷運雙連站美食名單一定有這間在南京西路巷內的巷仔內大腸煎。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼提到捷運雙連站美食名單一定有這間在南京西路巷內的巷仔內大腸煎。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼提到捷運雙連站美食名單一定有這間在南京西路巷內的巷仔內大腸煎。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

老闆娘自家灌的大腸圈相當飽滿

▲▼提到捷運雙連站美食名單一定有這間在南京西路巷內的巷仔內大腸煎。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢

大腸圈60元、100元；大腸頭圈 70元（限量）、香菇肉羹小50元、大70元；其他還有乾麵、羹麵等小吃。

巷仔內大腸煎

地址：台北市大同區南京西路25巷20號
電話：02－2550－8765
營業時間：12：00－19：00（周日休息）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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