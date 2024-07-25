能吃到是緣分！三重最難追的貨車燒烤　超級低調網路上零資訊

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者邵筱鈞
上次在三重美食社團看到團友打卡推薦「忠孝路228公園旁的貨車燒烤」，有超吸睛的直立式旋轉烤爐，還真是第一次看到，特別記住營業時間過去，沒想到撲空兩次，真的是超難追的貨車燒烤。
貨車燒烤 開攤時間
「忠孝路228公園旁的貨車燒烤」就是一台貨車，沒有明顯招牌，地點就在新鱻獲生魚片斜對面228和平公園，團友分享營業時間是周一、三、五和六這4天，大概晚上8點半到9點開始營業，不過按照營業時間來真的撲空幾次，所以可能看老闆心情營業。
▲總要不期而遇，就在吃完宵夜路過228公園，竟然發現貨車燒烤有營業。
貨車燒烤 營業模式
在想要買什麼燒烤時，聽到有人打電話跟老闆訂，說等等再來拿，應該是熟客專屬，老闆非常低調的樣子，也不好意思多問正確營業時間和聯絡方式，吃到算隨緣。
▲第一次看到燒烤用直立式旋轉烤爐，好像沙威瑪的畫面。
▲想吃什麼自己拿，上面都沒有價錢。
▲肉片金針菇還真好看，看起來就非常可口。
▲隨意拿了4串。
貨車燒烤 用餐心得
玉米還有涮上奶油，熱量整個爆滿，但是超香，玉米也烤的好吃，肉片金針菇多汁好吃，肉片完全不柴，真心推薦！甜不辣蓬鬆，外酥內Q，四季豆脆口好吃，燒烤醬汁小辣推薦，味道夠香，回家配啤酒剛剛好，這4串總共150元，價位算可以。
▲現場完全沒看到油炸，也沒有油炸鍋，整個過程就是旋轉烤爐的燒烤作品。
忠孝路228公園旁的貨車燒烤
地址：新北市三重區忠孝路二段32巷
營業時間：周一三五六（約晚上8：30－9：00點開始營業）
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