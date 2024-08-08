去「監獄」買燒餅！內餡鹹香帶微微肉汁　金門最具特色伴手禮

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

來金門監獄買金門燒餅？金門三天兩夜住在金門裕園洋樓民宿，老闆娘熱情的向我介紹許多金門美食，其中印象最深刻的就是金門「監獄燒餅（烈嶼阿嬤）」。民宿老闆娘提到金門監獄燒餅都是收容人手工製作，女生做燒餅，男生做麵線，讓他們在牢中能有收入可以寄回家中，很少觀光客知道的金門燒餅伴手禮，成為我這次的金門行程之一。

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監獄燒餅（烈嶼阿嬤）交通

金門監獄燒餅的取貨地點就在法務部矯正署金門監獄，汽車和機車可停在旁邊道路。我當天中午打電話，約好下午時間來拿燒餅（金門監獄燒餅和麵線一定要先訂才能來拿喔！），可惜知道金門監獄燒餅訊息太晚，已經買了太多麵線，不然我也會順便買麵線。

鼎金手工養生麵線

有多種口味，包含原味、南瓜、菠菜、紅麴、胡蘿蔔等。天然原料，不含任何色素，絕對養生。製作流程：和麵作業＞原料萃取＞壓板捲皮＞出線作業＞首次曝曬＞收線作業＞摺線作業＞乾燥曝曬＞成品包裝，均在麵線班收容人的團隊合作之下完成，職人手工！

陽光麵線

名為陽光是因為鼎金麵食坊也是要看天吃飯的，如果日照充足，濕度良好，麵線產能便能全開，取名陽光希望向上天借光。

烈嶼阿嬤的燒餅

包含兩種口味，甜的上面放白芝麻（是黑糖口味），以及鹹的上面放黑芝麻（青蔥加絞肉），古早味傳承於一位來自烈嶼的熱心阿嬤！

訂購須知





訂購說明





監獄燒餅取貨

依照約定時間準時來到金門監獄，在門口說明有訂燒餅就進來拿了！裡面戒備森嚴，只能拍自己的燒餅。電話訂購金門監獄燒餅或麵線，要先想好數量，現場取貨也要拿剛好的錢喔（不找零）！

菜單價錢

金門監獄燒餅有甜、鹹兩種口味，甜的上面放白芝麻（是黑糖口味），鹹的上面放黑芝麻（青蔥加絞肉），古早味傳承於一位來自烈嶼的熱心阿嬤。大8入裝140元，小16入裝160元。

監獄燒餅評價

紙盒裝很精緻，當伴手禮也很可以，我買了甜、鹹各半綜合，我怕吃不完就訂小的燒餅，但也不小呢！燒餅拿到手還是溫熱的，上車就忍不住嚐鮮。金門監獄燒餅好吃嗎？原本以為會還好，沒想到超好吃！鹹燒餅內餡香，還有一點點肉汁，蔥的香氣很夠，加上燒餅酥脆很有層次，讓我忍不住連吃了兩個。

甜燒餅也不簡單

除了明顯的黑糖香，尾韻還有淡雅的桂圓香氣，黑糖味道很濃很香，我好愛喔！這次一個特別的購買經驗，如果不能來金門監獄現場購買，也可以透過線上訂購，只是我覺得現吃比較好吃！

監獄燒餅（烈嶼阿嬤）

地址：金門縣金湖鎮復興路1－5號

電話：082－336－161或082－332－283轉504

營業時間：08：30－12：00、13：30－17：00

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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