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吉隆坡當地人帶路！開箱48年南印度料理老店　芭蕉葉上吃香料大餐

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

印度料理風行世界好一段時間，而我也在各國吃過不少，但硬要排一間我心中最接近的印度料理（沒去過印度），應該是這家馬來西亞48年的南印料理老店，餐廳裡很多印度人或是印度裔都是直接用手抓飯吃，整間店上一兩百個座位區幾乎座無虛席，有白飯、烤餅、醬汁、小菜等。

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Kanna Curry House位置

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲這家是吉隆坡當地的印度裔友人帶我們去的，就她的說法是從小吃到大，算一算可能有4、50年，後來查證是48年。周邊有捷運站、不少大型購物商場可以逛街。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲我們到時是下午一點半左右，但整間店上一兩百個座位區幾乎座無虛席。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲每個人餐桌上的餐布紙是一片大芭蕉葉，四處遊走的小哥會為客人打上飯、醬、料理等，客人直接用手抓著吃，滿滿印象中的印度料理。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲繞了一圈發現料理選項還蠻多的，多半看起來熟悉卻又叫不出半個名字，比較意外的是海鮮料理不少。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲生菜的方式大概就是切碎，然後隨客自由的淋上各式印度醬汁，甜點看起來和其他南洋國家差不多。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲當天友人幫我們訂好了餐，但服務人員好像還是一直湧過來要幫我們加菜，後來才知道這些都是要另外加錢的。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲沒一會兒功夫在三四個打飯人員的協助下，我們的桌前分別有了白飯、烤餅、醬汁、小菜等。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲比較有意思的是這個烤餅，一般的印象都是酥脆，但這餅雖薄卻是微Q，味道有點像蝦餅。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲桌上的醬有三種不同的顏色，吃起來甜、鹹、酸、辣、各種不同滋味的香料氣息，這便是印度料理的特色之一，建議大家可以都各吃一兩口試試，肯定能找到自己喜歡的印度味道。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲友人推薦的辣椒乾，沒什麼辣度但很鹹，據說是印度料理常吃的辣椒乾吃法。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲畢竟對台灣人來說口味有一點偏重，於是每個人都叫了一顆現剖清涼椰子。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

推薦必點炸魚
友人推薦的炸魚，就他的說法，不管他自己來還是帶朋友來，這炸魚都是必點的，吃起來有一點像小時候煎旗魚的口感，香料醃得很夠味，看起來是辣但其實只有微微辣，咀嚼時還帶點微微肉汁，魚皮炸到酥香的確蠻好吃的。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲同行的台灣友人們都更偏好這裡的炸雞，同樣醃過但和魚感覺上不同，單純的鹹香和有一點像我們市場炸雞，但多了一點香料醃過的印度風，肉質嫩中帶有一點口感和絲滑。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲這是大夥最愛的一盤魚料理。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲吃飽了只要把葉子合起來，服務人員就知道不會再打料理給你。

▲▼馬來西亞吉隆坡美食，KannaCurryHouse，吉隆坡48年南印度料理老店。（圖／小虎食夢網提供）

▲餐廳櫃台也賣一些店裡使用的調味料、乾貨和點心、飲料、冰品。

Kanna Curry House

地址： 2, Jalan SS 26／6, Taman Mayang Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, 馬來西亞
營業時間：07：00－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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