板橋這間北方麵食館超強！牛肉餡餅汁多涮嘴　木須炒麵有迷人鍋氣

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者張宜樺

前陣子在板橋區美食里有里民跟我推薦這家北方麵食館，我一查地址有一點遠就只是記下。前幾天友人說要帶我去吃一家好吃的麵食，一到現場才知原來指的是同一家，不管是餅或是麵食都很對我的味，於是查了一下好像大台北地區有不少分店，網友的評價也都不錯。說結論蘿蔔絲餅最推，木須炒麵也很棒，牛肉餡餅也有水準。

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兩支北方麵食館在哪裡

兩隻北方麵食板橋民族店位於板橋、中和交接處，離環球購物中心不算太遠。是說，我發現這周邊也有不少小吃、餐廳水準都不錯。

▲用餐空間一二樓加起來5、60位子跑不掉，但我們到六點半左右還是客滿。

店內、餐點介紹

▲小菜、醬料自取，醬料蠻多的，多到我以為是火鍋店。

▲小籠包第一次點了原味，皮不算很薄帶微微麵皮的存在感，湯汁不少咬下略噴，肉也好、湯也好第一口都蠻甜的。

▲但吃到第二、三個時就開始有一點甜、油膩，幸好有薑絲、有醬料。

▲蘿蔔絲餅和一般的不太一樣，主要是餅皮多了一層很討喜像是奶油的油香。

▲餅皮酥鬆、芝麻香滿滿，裡面的蘿蔔絲帶著相當夠水準的水份和甜度。

▲牛肉餡餅，餅也好，牛肉餡也好都相當不錯，甚至是咬開的肉汁也很棒。

▲多了蔥花調味，即便肉很多也不覺得膩口，但整體來說肉的甜度比鹹度高了一些。

▲木須炒麵是個人頗愛的炒麵，這家的醬汁甜的很對我的味，加上微微的鍋氣非常好吃。

▲麵的嚼勁相當到位，咀嚼的麵香也不錯，特別是蛋和白菜都有炒出該有的香氣。

▲友人推薦加點店裡的辣椒，整體的味道更提升。

▲酸辣湯料蠻多的，湯頭酸中透鹹甜，算是蠻好吃的。

菜單

說是麵食館，但料理頗多，除了麵、餅主食之外，還有一些桌菜。

兩支北方麵食板橋民族店

地址：新北市板橋區民族路261號

電話：02－8964－5001

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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