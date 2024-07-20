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東京「百大喫茶店」開箱！地下空間藏神秘洞穴屋　味道風格皆滿分

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者張宜樺

「tabelog百名店」漸漸取代了我問飯店櫃檯、車站站長的工具。月前忘了第幾回的「孤獨美食家實訪」行程，思前索後決定住在「吉祥寺」周邊，因為這裡有著東京「喫茶店」最佳的質和量，那次的行程跑三家各有特色，當中這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。

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▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

COFFEE HALL くぐつ草位置
COFFEE HALL くぐつ草位於JR吉祥寺站北口和平通商圈，仔細看我設定的地圖你會發現那附近有很多綠色的旗子，那是我設定「tabelog百大記號」，是不是很多，而且那還是我只標了我想吃的「喫茶店」、「咖啡廳」、「咖哩飯」、「麵包」、「拉麵」等。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

什麼是Tabelog（食べログ）
簡單說就是一個日本鄉民常用的美食評分評論網頁，有一點像台灣人常在Google評分。當然現在的Tabelog已然是龐然大物，除了評分外，搜尋和餐廳資訊的功能也很豐富。

不少台灣人在日本覓食都靠這份葵花寶典，自然我也是。有關這個app的使用方法，早前我分享過的「Tabelog網頁版使用教學」，在疫情後每天都有不少人搜尋，有興趣的朋友也可以出門右轉參考參考。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲進入到tabelog百名店的app後，你會發現左側的料理選項條，一共有29個之多，在選項中找到自己有興趣的點擊。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲進入後可以發現所有入選tabelog百名店「喫茶店」的名單。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲接著第二次點擊右邊的另一個すべて，你會發現東京可以更細分該縣更小的行政單元。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲你會發現吉祥寺入選的「百大喫茶店」只有兩家，包含今天要介紹的「COFFEE HALL くぐつ草」。

從門口就與眾不同
那天我依著地址找到看起來都差不多的某條商店街，但來回走了三次始終沒發現COFFEE HALL くぐつ草，後來是一位好心的中年女士對我比了比，想見應該有不少人找不到這家喫茶店吧。往下走的過程只覺得很有趣，有一種進入哈比人房子的錯覺。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

獨特的店內風格好吸睛
別有洞天大概是我走下喫茶店，伴隨著疑似小鮮肉的親切問候聲後，看到喫茶店內部的第一個直覺反應，這太酷了吧！雖然不至於像哈比人的屋子那麼小，但也的確有洞穴屋的氣圍，加上鵝黃的燈光一整個超有氛圍。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲像是鍛敲銅器般的牆面、燈具、窗戶，以及崁入的牆面櫥窗設計，一整個時空環境錯亂，一時竟忘了身處何地。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲除了洞內般的裝潢外，店裡的桌椅也極有復古風，而且這些古董木椅都是可以坐的，而非單純擺飾家俱。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲咖啡杯、牛奶壼都很有古意。

咖啡表現
咖啡（850日幣，續杯550日幣）基本上這類的喫茶老店提供的咖啡多半是偏重烘培，くぐつ草的咖啡豆是自然熟成二年後再自行烘培，整體的味道偏中烘培，入口是微微的果香酸，入喉卻是深韻的重烘焙苦香，放牛奶的銅壺感覺也有一定的年紀。另外也有1200日幣的單品手沖咖啡。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

招牌甜點「自家製レアチーズケーキ」800日幣

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲外表看起來有一點像布丁，吃起來口感界於布丁和奶酪之間，吃起來是乳酪起司的味道，上面淋了一小匙的草莓果醬。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

另一款店裡的招牌蛋糕「くぐつ草パンプディング」800日幣

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲口感很滋潤有一點像麵包布丁，但裡面包著鮮奶油和一種像柑橘的果乾，上面還有裝飾的當季水果，口感、味道都特別。

菜單
看了一下官網，這裡最有名的是咖哩飯，但當下我因為已跑了一家孤獨的美食家後，肚子早飽得七七八八，於是點了網路上也蠻受歡迎的招牌甜點和咖啡．詳細的menu可以參考官網。

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這家COFFEE HALL くぐつ草，如洞穴般的復古喫茶店風格讓我留下非常深刻的印象。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲這喫茶店創業於昭和54年，店名くぐつ草的由來是創立380年「江戸糸あやつり人形劇團 結城座」的劇團名くぐつ「傀儡」。

COFFEE HALL くぐつ草

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町1－7－7 島田ビルＢ１Ｆ
電話：81 422－21－8473
營業時間：10：00－22：00

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