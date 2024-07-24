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好市多超強「辣拉麵」開箱！道地日式細條麵咬勁十足、湯頭有層次

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者張宜樺

早前在擁有百萬FB團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受，宵夜愛煮上一碗自己喜歡拉麵的我便默默記了下來。結論：這辣很特別、很涮嘴、很日式，裡面一箱湯、乾各有四袋，每袋2小包，辣粉、辣油、香油很厲害，尤其是細條麵怎可以這麼有咬勁，這麼有麵香。

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三上食樂燃太郎辣拉麵
因為家中宵夜常備的日本九州拉麵吃完了想補貨，突然看見有一位朋友買了一車的「三上食樂燃太郎辣拉麵」，猜想是代購的，於是看了一下、比了一下，同行友人發現好像是同一個公司的麵，價錢也差不多，於是順便買了一箱。

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

真的好吃！
會寫，結論自然就是覺得好吃。三上食樂燃太郎辣拉麵賣場定價是一箱545元，裡面有湯、乾辣麵各四袋，每袋裡面各有兩份，也就是說一共可以煮16碗日式拉麵，算一算一碗約是34元，順手查了一下好市多網路是565元，多了20元。煮法基本上和一般的水煮麵大致上相同。

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲辣麵的正式名字是「豚旨 辣湯拉麵」，打開小袋裡面有兩束麵、兩包調味粉、兩個辣油。

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲這麵條很美，觸感略帶微粉，不是那種油炸的麵條。

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲這麵雖然是細麵但很有口感、咬勁，可前題是不要煮太久。

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲裡面有一小包辣油，千萬別煮的時候丟進去，要上桌、吃前再淋上去，那包香油獨特的香味才不會在煮的過程中揮發掉。

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲不誇張那包香油淋上去就一陣香味撲鼻，喝了一口感覺除了香油、辣油外，還有一點淡淡討喜的醋酸，湯頭像是加了辣味的豚骨。

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

辛旨 辣乾細麵
接著來介紹乾麵，正式名稱是「辛旨 辣乾細麵」，同樣是一小袋裡兩人份，除了麵條還有一包香油、調味粉、蔥末。煮乾麵時我刻意沸水後只煮了40秒左右就撈起，淋上香油後那麵條看著就舒服，看著就是好吃貌，可惜我不會擺，也擺不出拉麵店的麵紋。

因為麵體微黏，請快速把辣粉、蔥粉全倒進去快速拌均，且記拌勻，我知道越拌越香很難忍，但因為不拌勻粉結塊的地方會有一點鹽，香味也會不勻稱，吃起來就不那麼香。

▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼早前在擁有百萬fb團友的好市多社團看到有人推這款「三上食樂燃太郎辣拉麵」，標榜的是一箱乾湯麻辣雙享受。（圖／部落客小虎食夢網授權提供，勿擅自翻攝）

▲這麵乾吃更顯其麵條的咬勁和迷人的麵香，配上辣香十足辣的粉和畫龍點睛的香油，還有後端涮嘴的甜辣味，真心好吃得亂七八糟。

結論
最後我一定要好好稱讚這麵條，興許是我吃過水煮麵最棒的。細直麵居然可以有如此的咬勁和越咬越香的麵香，很多拉麵店的麵都做不到，特別是它還很能吸湯，一碗微餓時，涮涮涮吃麵加喝湯，3分鐘解決，超涮嘴。但個人還是要不厭其煩的叮嚀大家，這麵真的不能煮太久（1分鐘是極限），然後不要在湯泡太久，因為他很能吸湯，最好是上桌馬上吃，不然3分鐘後我保證只剩一糰麵，一點湯都不剩。

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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