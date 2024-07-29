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平價牛排＋自助吧吃到飽只要360元！台北超強CP值排餐開箱實訪

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

大戈壁蒙古烤肉集團旗下最新吃到飽「饗犇牛排館」，平價牛排自助吧吃到飽只要339元，排餐最低也只要360元，自助吧有義大利麵、燉飯、披薩、炸物、烤時蔬、沙拉、湯品、甜點、水果、飲料等等，網路評價CP值很高，趕緊來跟大家分享。

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▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

饗犇牛排館位置
位置就在洛基南京大飯店2樓，不遠處就是台北漢普頓酒店，搭捷運出松江南京站走路過來不到5分鐘，開車來也有收費停車場，交通非常方便。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

饗犇牛排館營業時間
分為早餐、午餐、晚餐等三個時段，早餐雖然時段比較短，營業時間從早上7點到9點半，但每位只要230元也很便宜。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

饗犇牛排館用餐環境
樹小編跟朋友選擇午餐來用餐，餐廳主色調採大地色系，沉穩色調寬敞空間加上柔和燈光，整體用餐環境舒適，中午用餐時間沒多久，餐廳就陸續滿座，沒想到平日人還可以那麼多。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

饗犇牛排館菜單價錢
排餐只要360元起，不點排餐可單點歡樂吧但只限平日，140公分以上成人339元，兒童110公分－140公分250元，未滿110公分幼兒則免費。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

饗犇牛排館自助吧吃到飽

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽有肉醬義大利麵、奶油燉飯、披薩、炸物、烤時蔬、熱菜、沙拉、湯品、甜點、冰淇淋、飲料等等。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽沙拉吧。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽義大利麵、奶油燉飯。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽熱菜、烤時蔬。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽披薩。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽炸物。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽桂冠包子。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽烤土司餐前麵包。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽牛肉羅宋湯、玉米濃湯。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽飲料區。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽甜點水果區。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲自助吧吃到飽冰淇淋區。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

饗犇牛排館推薦必點
我點了饗犇紐約客，牛排上桌在烤盤上面還會附上炙燒石，如果覺得不夠熟可以透過炙燒的方式，讓牛排來維持溫度，建議牛排可以點3到5分熟度，如果覺得不夠熟還能炙燒一下，饗犇紐約客牛排軟嫩多汁肉質很棒。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲只要簡單用鹽巴調味就很好吃，還可以搭蒜片，只以這個價位來說整體表現高CP值。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲炙燒石可以稍微炙燒一下，讓牛排表面帶點焦香，我覺得這一點很加分，而且不用怕牛排冷掉吃很急，炙燒一下就能熱熱吃很棒。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

特製牛排醬美味升級
另外旁邊看起來平淡無奇的牛排醬，大家真的要試試沾沾看，牛排沾了他們家的牛排醬，調味整個升級，濃郁黑胡椒味加上微辣刺激感不錯吃，我們還把牛排醬來拌一下義大利麵，變成鐵板麵的口味也不錯。

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

▲▼台北大戈壁集團旗下牛排館吃到飽只要339元。（圖／部落客Darren提供）

食後心得
多虧朋友發現這家「饗犇牛排館」，整體吃下來覺得紐約客牛排很棒CP值很高，加上有自助吧輔助價錢不貴，難怪才剛開不久生意就那麼好，大家趕緊趁著現在人不多快來吃。

饗犇牛排館

地址：104台北市中山區南京東路三段8號二樓
電話：02－2506－6832
營業時間：11：00－15：00／17：00－21：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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