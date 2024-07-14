中和新發現隱藏美食！沒招牌路邊攤「油飯飯糰」超實在飽足感滿分

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

中和早餐推薦吃什麼，來推薦這家沒招牌路邊早餐店「油飯的飯糰」，拜抖音影片所賜讓小編發現不少隱藏版小吃，這家也是看到中和在地人分享抖音影片，發現居然把油飯以及飯糰兩者結合，獨家口味油飯飯糰很大顆，吃起來有飯糰的豐富度，又有油飯的香氣真的很特別。

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油飯的飯糰在哪裡

隱藏版中和早餐位於中和安邦街以及連城路交叉口，出捷運中和站走路過來大約要6分鐘就能抵達，路邊攤沒有明顯招牌，旁邊還有蔥抓餅的攤位。

油飯的飯糰營業時間

營業時間從早上5點開賣到11點，想吃的朋友一定要早上來買，小編大約是9點多左右的時間來買，結果看到桶子裡面的油飯已經不多了。

▲油飯裝在傳統木桶裡面很古早味，前面有上班族穿著西裝來買，一次就買了2顆油飯飯糰，一顆可以當午餐吃。

油飯的飯糰菜單

菜單除了獨家口味油飯飯糰之外，也有賣一般飯糰以及豆漿米漿等等，店家姊姊看到我在拍照，還問我要不要拍一下很親切。

▲來到中和早餐就選擇油飯飯糰以及豆漿，還會附上調味醬料。

油飯＋飯糰超特別組合





▲到手的油飯飯糰個頭很大一顆，可以看到裡面還有包蛋，這一顆吃完對我來說是絕對有飽足感。

▲店家有提供調味醬料，我建議先不要加吃原味，然後醬料要另外包，不然米飯泡太久醬料也會變軟。

油飯飯糰料多實在

原本我還在想油飯飯糰，該不會就真的是比較大的油飯而已，其實吃起來感覺不太一樣，油飯的米飯不會太軟，香氣很足不膩口，搭配上常見的飯糰配料整體口感變得很豐富，是好吃的油飯飯糰。





▲早餐買好了油飯飯糰就在全聯前面的座位吃早餐，飯糰很大一顆搭配無糖豆漿的組合很不錯，算是很有特色的中和早餐，喜歡吃飯糰的話可以來吃看看。

油飯的飯糰

地址：235新北市中和區安邦街2號

電話：02－2245－1843

營業時間：05：00－11：00（周一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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