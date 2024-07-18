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台北超佛「地中海料理」吃到飽只要329元！自助吧近20道料理無限供應

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者張宜樺

台北平價吃到飽推薦吃哪家？推薦來吃這家帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元，自助吧有將近20道料理無限供應，包括多種地中海料理蔬食、烤麵包、脆餅、濃湯、飲料等等，沒點主餐光是自助吧Buffet就吃到超飽，而且平日中午來吃還客滿生意超好。

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帝拉摩義式餐廳在哪裡
帝拉摩義式餐廳就在台北市中正區羅斯福路二段66巷弄內，出捷運古亭站7號出口，走路只要3分鐘就能抵達，搭捷運來很方便。

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

用餐環境
店內用餐座位都是以方桌為主，我覺得座位數不多，因為我們算是前幾組客人，所以一進門我就拍了用餐區照片，沒多久就陸續客滿。

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

自助吧吃到飽
自助沙拉吧算算快有20種左右可以選擇，而且只要是吃完的話，店家還會上不一樣的地中海料理，光是這個餐檯就很吸引人，如果你是蔬食控的話更不要錯過。

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

地中海料理吃到飽
自助吧大多以原型食物為主，第一眼看到就是這盤地中海伊甸園舒食綜合沙拉，店家採有點類似私廚的概念，自助吧料理大多以地瓜、馬鈴薯、菇類、蔬菜等等，但我個人最愛的是西班牙烘蛋，就是地中海版的玉子燒。

法式芥末雞、肉桂南瓜、酪梨沙拉、藜麥沙拉等等，他們家的沙拉大多都是以低鹽為主，主要都是吃食材原味，看看自助吧光是沙拉種類就好幾種，完全突破我對沙拉吧的想法。

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲連麵包也不是一般的麵包，而是更具有營養價值的紅藜麵包。

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲旁邊還有墨西哥脆片，建議可以搭配店家自製的莎莎醬，好吃到我還問店家有沒有賣莎莎醬。

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲這裡有蟹肉沙拉、鷹嘴豆泥沙拉、普羅旺斯沙拉、馬鈴薯沙拉、烤杏鮑菇等。

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲還有提供特製的沙拉醬料可以搭配，讓你在口味上有更多變化吃不膩。

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲光是吃自助吧就拿滿滿一桌，這樣平日中午只要300多元真的很划算。

沒想到地中海蔬食沙拉種類那麼多
還有我以前沒看過的生菜料理，每道料理都有特色，有些調味很稍微重一點點，不過大多數的料理都是走低鹽清淡路線。來到自助吧如果發現食材被夾光也不用擔心，店家補食材的速度也很快，而且還會去更換不同食材，湯品我推薦可以試試南瓜濃湯非常濃郁。

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

健康路線飲料Bar
開放式空間可以看到老闆在廚房現做餐點，另外一邊則是飲料吧，有咖啡、無糖綠茶、果汁等等，都走健康路線當然不會有可口可樂機，我都是直接喝無糖綠茶，冰冰涼涼解膩解渴。

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

餐廳菜單
沙拉吧吃到飽平日商業午餐價329元，晚餐及假日359元，用餐限時90分鐘，下面還有主餐可以單點，如果是沙拉吧再加點主餐，就是沙拉吧＋主餐費用再減100元。

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼帝拉摩義式餐廳，主打平價地中海料理吃到飽，最便宜只要329元。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供，勿擅自翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

帝拉摩義式餐廳

地址：台北市中正區羅斯福路二段66巷1號
電話：02－2392－5200
營業時間：11：30－15：00、17：30－21：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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