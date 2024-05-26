紅到日本遊客專程來吃！台北50多年福州乾麵　這招老饕吃法更升級

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者邵筱鈞

這家「樺林乾麵」放在台北美食口袋名單很久，網路評價近2000則4.4顆星台北福州乾麵，來到小南門附近發現這裡有不少家麵店，稍微做了一下筆記，之後再來陸續踩線，這家也算是老字號小南門麵店，在台灣擁有不少死忠粉絲，更是紅到日本遊客都會專程來吃，乾麵加上干絲、小魚乾，再經過調味就這樣吸引不少人圈粉。

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樺林乾麵 位置

樺林乾麵鄰近捷運小南門站以及捷運西門站，出捷運小南站走路過來不到5分鐘就能抵達，不遠處就是東吳大學城中校區，藏在這一帶巷弄裡面，用Google搜尋發現附近還有許多麵店，有機會可以來好好筆記吃一輪。

樺林乾麵 營業時間

樺林乾麵很早就開始營業，從早上7點半賣到晚上7點，周末會公休，這次搭捷運走路過來是下午時間，來用餐的人就沒有那麼多，位置非常隱密，說真的如果不是專程來吃，應該都不會經過這條巷弄。

▲需要外帶可以在外面先填外帶單，內用就直接進到裡面櫃台點餐就好。

樺林乾麵 用餐環境

樺林乾麵店內用餐環境不大，內用就在櫃台直接點餐結帳，櫃台看起來小小一個，應該也是因為店內空間不大，所以才特別騰出位置來結帳點餐。

樺林乾麵 媒體報導

樺林乾麵牆面上掛著許多日本媒體雜誌的報導，還有旅遊書也有刊登出來，並且在2023榮獲500碗的認證肯定。

樺林乾麵 菜單

樺林乾麵的菜單價目表，簡單分類為麵食以及湯品，小菜品項不多，菜單有中文、英文、韓文、日文，感覺有點文青風格，推薦乾麵＋干絲。

▲桌面都會有5種調味醬料，有辣渣，辣油、烏醋、胡椒、醬油等，可以依自己喜好來調整口味，或者也能參照店家推薦吃法。

▲牆面上提醒不用拔塞子，而且還一次提醒很多次，感覺之前大家都很愛拔塞子。

樺林乾麵 推薦餐點

樺林乾麵的麵食就分為乾麵以及湯麵這兩種，最受歡迎的當然就是乾麵，單純點乾麵就是很簡單的傻瓜乾麵，樹小編看到網路鄉民推薦吃法乾麵＋干絲＋小魚乾，干絲以及小魚乾都要另外加點，上桌干絲會直接在乾麵上面，然後小魚乾另外裝小碟。

乾麵＋干絲

簡單麵條上頭會有干絲以及蔥花，可以自己再加辣渣，辣油、烏醋、胡椒、醬油等等，要加多少就是看自己的口味，單吃的話就很單調。麵量大小有分為小、中、大等3種可以選擇，點了小碗乾麵，昨天小碗份量剛剛好，最後把小魚乾加上去，然後蛋包加到麵裡面，這樣就大功告成準備開吃。

▲辣渣不會很辣，反而是多了一股香氣，應該是連不太能吃辣的人都能接受。

▲加了調料和小魚干，口感有加乘的效果，現煮麵條口感也不錯，整體非常涮嘴好吃。

綜合湯

另外湯品點了綜合湯，裡面會有餛飩、魚丸、蛋包等等，湯頭走清淡路線覺得爽口，魚丸咬下去很軟，餛飩內餡調味不錯，這碗熱湯搭配乾麵非常好。



樺林乾麵 評價

樺林乾麵光是麵條就很有水準，加上可以依照喜好來調整口味，推薦乾麵＋干絲＋小魚＋蛋包，這樣吃法最完美，分享給喜歡吃乾麵的朋友，有機會可以衝來吃看看。

樺林乾麵



地址：台北市中正區中華路一段91巷15號

電話：02－2331－6371

營業時間：07：30－19：00（周末公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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