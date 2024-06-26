ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

滑嫩似豆腐的銷魂口感！大骨熬煮豬血湯香氣足、柔嫩大腸零腥味

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者邵筱鈞

信義大安區美食推薦這家「大鼎豬血湯」，破2000則網路評價4顆星，被鄉民稱為台北最好喝豬血湯，其實部落客會知道大鼎豬血湯，是因為寫了桃園大鼎豬血湯，就有粉絲留言說台北也有大鼎豬血湯分店，這天剛好就跟朋友順道來吃看看。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

大鼎豬血湯　位置
大鼎豬血湯大安店地址就在台北大安區延吉街249號，店面位置剛好在延吉街以及光復南路456巷口，捷運出信義安和站走路大約10分鐘，店面創立於民國68年，招牌上的豬八戒是大鼎豬血湯的商標，以前在桃園都戲稱是二師兄豬血湯，門口就有「大鼎豬血湯」的介紹。

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

大鼎豬血湯　用餐環境
大鼎豬血湯大安店的用餐環境明亮寬敞，比起桃園的大鼎豬血湯大間很多，而且生意也不錯，非正餐時間還有不少客人用餐，大鼎豬血湯有報章雜誌報導過，就連牆面上也有許多明星名人的照片簽名，40多年的小吃店積累不少人氣，店內的服務人員也都穿著統一服裝，算是挺有規模的小吃店。

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

大鼎豬血湯　菜單價位
大鼎豬血湯菜單價位表，有湯類、飯類、麵類、肉類、菜類等等大項，來到大鼎豬血湯當然必點大腸豬血湯，還有菜色照片可以參考。

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

大鼎豬血湯　沾醬料區

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲沾醬料區，各種沾醬料有夠齊全，還有供應特製酸菜可以加，上面還寫著超酸的。

大鼎豬血湯　必點推薦
這次點了豬血湯、滷肉飯以及花椰菜，看了一下店家Google評論，發現有不少鄉民也有推薦焢腳輪飯、軟骨肉飯。之前在寫桃園的大鼎豬血湯也有不少人說一碗90元的豬血湯，很貴吃不下去之類等等，其實我覺得是好吃的，而且份量也給的很多，他們家的豬血湯真的滑嫩到有點像豆腐，難怪會有天然紅豆腐的稱呼。

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲豬血湯頭是用大骨熬煮，然後加入沙茶以及店家特製醬料調味，大腸口感柔嫩沒有腥味。

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

▲滷肉飯小碗只要35元，上面滿滿帶著油脂的滷肉，滷汁微甜不會死鹹，旁邊還有豆棗可以下飯。

▲▼大鼎豬血湯　台北延吉街豬血湯滑嫩似豆腐超強，信義大安區美食。（圖／部落客Darren提供）

大鼎豬血湯

地址：台北市大安區延吉街249號
電話：02－2706－3088
營業時間：10：30－20：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►台中森林裡的莊園「私房雨露」住一晚！綠意裡尋覓一抹日式禪靜
 ►北市「指南宮竹柏參道」換全新光環境！氛圍燈佐石燈籠超有氣氛
 ►台北9家下班小酌酒吧！東區最頂蔬食餐酒館　精釀啤酒300款任挑

關鍵字： 大鼎豬血湯 台北美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 DARREN蘋果樹

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

推薦閱讀

台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

大坑爬山後必吃！爆汁鮮甜蚵嗲超新鮮、竹筍湯料滿滿還能無限續湯

大坑爬山後必吃！爆汁鮮甜蚵嗲超新鮮、竹筍湯料滿滿還能無限續湯

周未出發北海岸看海！中角灣衝浪基地秘境玻璃屋　享受海景下午茶

周未出發北海岸看海！中角灣衝浪基地秘境玻璃屋　享受海景下午茶

開箱大阪「梅田＋大阪站」7間美食！酥脆千層酥燒、水果塔一次看

開箱大阪「梅田＋大阪站」7間美食！酥脆千層酥燒、水果塔一次看

台女遭帛琉海關查私密處　外交部回應

台女遭帛琉海關查私密處　外交部回應

澎湖追風音樂燈光節8／30登場　16組歌手樂團演出估吸10萬人

澎湖追風音樂燈光節8／30登場　16組歌手樂團演出估吸10萬人

「縱谷大地藝術季」7月花東秘境開展

「縱谷大地藝術季」7月花東秘境開展

雙北2飯店「送沙灘包、冰品」消暑氣

雙北2飯店「送沙灘包、冰品」消暑氣

台中第6家！壽司郎7/2插旗火車站商圈

台中第6家！壽司郎7/2插旗火車站商圈

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

最低5折！自助調飲價格隨人氣波動

身分證拿出來！8縣市鄉親玩樂園6折

台北超佛吃到飽499元爽嗑干貝天使紅蝦

十二廚澎湖海鮮季7/1登場

穿越粉越便宜！玩樂園「只要188元」

台女赴帛琉遭脫光搜身！求救方式速覽

澎湖新開幕民宿！開箱房型環境價格親民

超療癒角落小夥伴現身鹿港小鎮

24小時港式餐酒館明開幕

礁溪冠翔泉旅試營運！9／30前住1送1

熱門行程

最新新聞更多

台女遭帛琉海關查私密處　外交部回應

澎湖追風音樂燈光節8／30登場　16組歌手樂團演出估吸10萬人

「縱谷大地藝術季」7月花東秘境開展

雙北2飯店「送沙灘包、冰品」消暑氣

台中第6家！壽司郎7/2插旗火車站商圈

7-11推出3款「富錦樹台菜料理」只要79元

東京爆紅「舊公園」同框晴空塔超美！

「dtto friends主題快閃店」將開幕！135公分巨大蛋糕超好拍

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366