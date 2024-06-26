滑嫩似豆腐的銷魂口感！大骨熬煮豬血湯香氣足、柔嫩大腸零腥味

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者邵筱鈞

信義大安區美食推薦這家「大鼎豬血湯」，破2000則網路評價4顆星，被鄉民稱為台北最好喝豬血湯，其實部落客會知道大鼎豬血湯，是因為寫了桃園大鼎豬血湯，就有粉絲留言說台北也有大鼎豬血湯分店，這天剛好就跟朋友順道來吃看看。

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大鼎豬血湯 位置

大鼎豬血湯大安店地址就在台北大安區延吉街249號，店面位置剛好在延吉街以及光復南路456巷口，捷運出信義安和站走路大約10分鐘，店面創立於民國68年，招牌上的豬八戒是大鼎豬血湯的商標，以前在桃園都戲稱是二師兄豬血湯，門口就有「大鼎豬血湯」的介紹。

大鼎豬血湯 用餐環境

大鼎豬血湯大安店的用餐環境明亮寬敞，比起桃園的大鼎豬血湯大間很多，而且生意也不錯，非正餐時間還有不少客人用餐，大鼎豬血湯有報章雜誌報導過，就連牆面上也有許多明星名人的照片簽名，40多年的小吃店積累不少人氣，店內的服務人員也都穿著統一服裝，算是挺有規模的小吃店。

大鼎豬血湯 菜單價位

大鼎豬血湯菜單價位表，有湯類、飯類、麵類、肉類、菜類等等大項，來到大鼎豬血湯當然必點大腸豬血湯，還有菜色照片可以參考。

大鼎豬血湯 沾醬料區

▲沾醬料區，各種沾醬料有夠齊全，還有供應特製酸菜可以加，上面還寫著超酸的。

大鼎豬血湯 必點推薦

這次點了豬血湯、滷肉飯以及花椰菜，看了一下店家Google評論，發現有不少鄉民也有推薦焢腳輪飯、軟骨肉飯。之前在寫桃園的大鼎豬血湯也有不少人說一碗90元的豬血湯，很貴吃不下去之類等等，其實我覺得是好吃的，而且份量也給的很多，他們家的豬血湯真的滑嫩到有點像豆腐，難怪會有天然紅豆腐的稱呼。

▲豬血湯頭是用大骨熬煮，然後加入沙茶以及店家特製醬料調味，大腸口感柔嫩沒有腥味。

▲滷肉飯小碗只要35元，上面滿滿帶著油脂的滷肉，滷汁微甜不會死鹹，旁邊還有豆棗可以下飯。



大鼎豬血湯

地址：台北市大安區延吉街249號

電話：02－2706－3088

營業時間：10：30－20：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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