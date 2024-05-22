撰文攝影／DARREN蘋果樹、整理／實習記者黃亭詠

中山站美食推薦吃什麼？這家赤峰街無名排骨飯鄰近捷運中山站，從捷運雙連站走路過來也不遠，可以說是赤峰街排隊美食，只要開賣就會看到一堆人在排隊，身為滷排控的樹小編吃過2次，他們家的排骨飯路線有點類似金園排骨，略帶點厚度滷到入味的排骨，加上辣椒表現不錯，還有炸到酥酥脆脆的荷包蛋，就算是漲價還是一堆人排隊，不虧是超人氣赤峰街美食。

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赤峰街無名排骨飯在哪裡

赤峰街無名排骨飯交通怎麼去，赤峰街無名排骨飯鄰近捷運中山站6號出口，樹小編通常都會從捷運雙連站走過來，因為可以順道逛一下赤峰街，買完在旁邊公園吃排骨飯。

赤峰街無名排骨飯營業時間

營業時間分為中餐12：30－14：00，以及晚餐17：30－20：00，不管哪個時段都要排隊，因為裡面人手看來也不多，所以不想要等太久，就是開賣前早點來排隊。

▲如果遇到前面有大單，可能要排上更久也不一定。

▲以前有開放內用，後來通通改作外帶，裡面空間很小，人潮很多所以有點擁擠，後來都帶去公園吃。

無名排骨飯菜單





▲以前還有賣其他品項，現在只有賣排骨飯以及牛肉燴飯，排骨飯漲價到120元，但生意還是很好。

▲排了大約40分鐘左右終於買到排骨飯，照慣例我直接去旁邊公園座位坐著吃。

招牌排骨飯

▲打開便當可以看到排骨算是挺大塊，之前內用排骨會另外放在盤子上，現在便當則通通放在一起。

▲配菜有炸蛋以及白菜，炸蛋絕對是重點，超愛這種炸到很酥脆的炸蛋，邊邊幾乎接近蛋酥的型態。

▲配菜白菜煮到入味略帶水份，有點類似白菜滷。

▲主角先炸後滷的滷排骨，滷排骨會略帶點厚度，推薦可以吃辣一定要加辣會更好吃，排骨咬下去口感軟嫩有入味。

▲唯一缺點應該就是要排很久，如果不想要排太久，建議開賣前就來買。

赤峰街無名排骨飯



地址：臺灣台北市大同區赤峰街4號

營業時間：12：30－14：00、 17：30－20：00（周末公休）

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