ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

赤峰街無名排骨飯一堆人排隊！先炸後滷超入味　香酥炸蛋大加分

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹、整理／實習記者黃亭詠

中山站美食推薦吃什麼？這家赤峰街無名排骨飯鄰近捷運中山站，從捷運雙連站走路過來也不遠，可以說是赤峰街排隊美食，只要開賣就會看到一堆人在排隊，身為滷排控的樹小編吃過2次，他們家的排骨飯路線有點類似金園排骨，略帶點厚度滷到入味的排骨，加上辣椒表現不錯，還有炸到酥酥脆脆的荷包蛋，就算是漲價還是一堆人排隊，不虧是超人氣赤峰街美食。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

赤峰街無名排骨飯在哪裡

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

赤峰街無名排骨飯交通怎麼去，赤峰街無名排骨飯鄰近捷運中山站6號出口，樹小編通常都會從捷運雙連站走過來，因為可以順道逛一下赤峰街，買完在旁邊公園吃排骨飯。

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

赤峰街無名排骨飯營業時間

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

營業時間分為中餐12：30－14：00，以及晚餐17：30－20：00，不管哪個時段都要排隊，因為裡面人手看來也不多，所以不想要等太久，就是開賣前早點來排隊。

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲如果遇到前面有大單，可能要排上更久也不一定。

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲以前有開放內用，後來通通改作外帶，裡面空間很小，人潮很多所以有點擁擠，後來都帶去公園吃。

無名排骨飯菜單

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲以前還有賣其他品項，現在只有賣排骨飯以及牛肉燴飯，排骨飯漲價到120元，但生意還是很好。

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲排了大約40分鐘左右終於買到排骨飯，照慣例我直接去旁邊公園座位坐著吃。

招牌排骨飯

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲打開便當可以看到排骨算是挺大塊，之前內用排骨會另外放在盤子上，現在便當則通通放在一起。

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲配菜有炸蛋以及白菜，炸蛋絕對是重點，超愛這種炸到很酥脆的炸蛋，邊邊幾乎接近蛋酥的型態。

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲配菜白菜煮到入味略帶水份，有點類似白菜滷。

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲主角先炸後滷的滷排骨，滷排骨會略帶點厚度，推薦可以吃辣一定要加辣會更好吃，排骨咬下去口感軟嫩有入味。

▲▼赤峰街無名排骨飯，人氣便當店中山站美食推薦 。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲唯一缺點應該就是要排很久，如果不想要排太久，建議開賣前就來買。

赤峰街無名排骨飯

地址：臺灣台北市大同區赤峰街4號
營業時間：12：30－14：00、 17：30－20：00（周末公休）

DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

【你可能也想看】

►在板橋！中藥房裡面吃藥燉排骨　獨門配方沒有刺鼻藥味、口感甘醇
►澎湃爆餡「米腸抱香腸」！70元滿滿一大盒　還有辣度滿分的椒天椒
►肉食愛好者天堂！「699元」沙朗菲力吃到飽　也有炸雞排、炸豬排

關鍵字： 赤峰街無名排骨飯 中山站 排骨飯 赤峰街 美食達人 美食雲 美食情報 台灣特色系列 DARREN蘋果樹

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

推薦閱讀

探索沖繩17世紀城跡！打卡「太陽之門」、品嚐當地知名水雲沖繩麵

探索沖繩17世紀城跡！打卡「太陽之門」、品嚐當地知名水雲沖繩麵

搶手玻璃屋房型搶不到！恆春包棟民宿　躺床賞景夜間觀星浪漫滿分

搶手玻璃屋房型搶不到！恆春包棟民宿　躺床賞景夜間觀星浪漫滿分

推薦3條一日遊路線玩青蛙石天空步道！同框山林喝咖啡、訪溫泉祕境

推薦3條一日遊路線玩青蛙石天空步道！同框山林喝咖啡、訪溫泉祕境

麻瓜們出發了！東京最新「哈利波特影城」詳解　交通＆買票一次看

麻瓜們出發了！東京最新「哈利波特影城」詳解　交通＆買票一次看

身穿紅或藍「海陸套餐升級鮑魚海鮮盤」

身穿紅或藍「海陸套餐升級鮑魚海鮮盤」

拿坡里連2周「大披薩下殺199元吃」！

拿坡里連2周「大披薩下殺199元吃」！

赤峰街「無名排骨飯」站滿排隊人潮！

赤峰街「無名排骨飯」站滿排隊人潮！

燈籠搖曳九份紅紅繩祈福心願成

燈籠搖曳九份紅紅繩祈福心願成

手搖飲今天爽喝2款楊枝甘露買1送1

手搖飲今天爽喝2款楊枝甘露買1送1

要出國快搶！日本環球影城買1送1

要出國快搶！日本環球影城買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北投「關渡碼頭貨櫃市集」開幕！

有多條森林浴步道任選！新北親子景點

身分證拿出來！對中「5」玩樂園5折

「碧潭、大稻埕煙火」9施放日一次看

台南最美餐酒館！曾是皇族外出御泊所

插旗苗栗！藏壽司頭份運動公園店籌備中

每人每晚713元住飯店3天2夜送禮券

期間限定！雙北4大夜間打卡點全免費

1984年6月壽星吃Buffet享6折

4大飯店「住1晚送1晚」懶人包！

熱門行程

變裝造型廣場舞派對，等你來跳舞！

首場桃園城市變裝嘉年華6/1-6/2在置地廣場開趴，現在報名參加就有機會拿千元大禮包！

最新新聞更多

身穿紅或藍「海陸套餐升級鮑魚海鮮盤」

拿坡里連2周「大披薩下殺199元吃」！

赤峰街「無名排骨飯」站滿排隊人潮！

燈籠搖曳九份紅紅繩祈福心願成

手搖飲今天爽喝2款楊枝甘露買1送1

要出國快搶！日本環球影城買1送1

日本福岡豐前市市長為台北聯絡處揭牌　李奇嶽任特聘顧問

北投「關渡碼頭貨櫃市集」開幕！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366