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絕美湖景近在眼前！桃園大溪秘境咖啡廳　山水間度過愜意午茶時光

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃亭詠

環湖咖啡好食位於石門水庫，這次來喝下午茶，戶外座位就能輕鬆享受石門水庫湖光山色第一排美景，另外還有室內玻璃屋座位，環湖咖啡好食菜單有中西式餐點以及下午茶甜點等等，每到假日總是有不少人專程來享受美景喝下午茶。

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環湖咖啡好食停車資訊 & 交通指引

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

環湖咖啡好食地址就在桃園大溪環湖路二段68號，位置鄰近石門水庫旁邊，開車下國道3號大溪交流道，轉台七線北橫，過百吉隧道後右行叉路，大約10分鐘左右就能抵達，開車來到這裡有免費停車場可以停車。

環湖咖啡好食營業時間

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

營業時間從早上9點到晚上6點，星期二四會公休，建議要去之前也先關注一下店家粉絲頁，確認一下有沒有臨時公休，另外如果是周末假日要去用餐，最好要先訂位才有機會坐在靠湖邊的座位。

環湖咖啡好食戶外座位

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲座位分為戶外座位以及室內座位，大部分的人都想要坐在戶外，因為景色比較漂亮。

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲假日來到這裡沒有訂位，下午茶時段戶外座位好的位置幾乎都被坐滿。

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲這裡的視野很棒，就是湖光山色第一排。

環湖咖啡好食室內座位

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲室內座位也有大片落地窗，同樣也可以欣賞到石門水庫的湖景，裡面還比較涼爽，但視野就是沒有戶外來的好。

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

環湖咖啡好食菜單價錢

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

環湖咖啡好食低消就是一杯飲品，用餐限時2小時，如果沒有客滿就沒有限制，可以帶毛小孩來只是不能落地，菜單品項有簡餐、咖啡、甜點等等。

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲下午茶時段只點了玉兔奶酪以及水蜜桃氣泡飲。

▲▼桃園大溪環湖咖啡好食，湖光山色美景石門水庫咖啡廳推薦。（圖／DARREN蘋果樹提供）

▲假日下午茶時段來到這裡，真的是越晚越多人很受歡迎。

環湖咖啡好食

地址：桃園市大溪區環湖路二段68號
電話：（03）387－9192
營業時間：09：00－18：00（周二公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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