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台北超佛心火鍋吃到飽！499元有干貝天使紅蝦　哈根達斯也無限供應

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌整理／實習記者柯珮萱

台北平價火鍋吃到飽推薦「廣香日式涮涮鍋」網路評價破千則，只要499元火鍋吃到飽，有干貝、生魚片、鯊魚煙、天使紅蝦等等超多食材，光是湯底、肉品、海鮮等食材選擇就很多，飲料以及冰品也都很給力，就連哈根達斯冰淇淋也是無限供應，超高CP值平日才開店沒多久就客滿。

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▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲在台北市中山區中原街上，出捷運中山國小站1號出口，走路過來只要5分鐘就能抵達。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

營業時間
分為中午以及晚上兩個時段，星期一會公休，我選擇平日晚上跟朋友來吃，剛開始人還沒那麼多，後來就陸續客滿生意很好，後面還有人就在現場候位，建議想吃的朋友可以先打電話訂位。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

吃到飽價錢／菜單
吃到飽價錢平日午餐只要499元＋10%、晚餐假日599元＋10%，用餐時間2小時，如果有預算考量就選擇中午來吃最便宜，光是火鍋湯頭就20種，另外有些湯頭需要加價。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲我選擇藥膳食補鍋。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲肉品、手卷、蛋糕都是直接跟店員點就好。

火鍋食材

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲海鮮鍋物食材櫃，其他大部份鍋物食材都在冷藏櫃內自取。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲這裡手工丸以及虱目魚肉不要錯過。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲眼光請放在下面一層，海鮮貝類幾乎都在這裡。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲這裡有雞佛、蚵仔、牛小排、天使紅蝦、草蝦。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲蔬菜比較集中在這區，蔬菜乾淨擺放整齊。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲這裡的生食級干貝、龍蝦沙拉、炙燒鮭魚肚生魚片、鯊魚煙是重點。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲這區的自助吧主要有前菜、麵食、沾醬料、茶碗蒸等等，茶碗蒸好吃別錯過。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

前菜

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

飲料

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲飲料區真的很誇張，汽水機是基本標配，另外還有許多罐裝飲料品項很多，完全不怕你喝。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲推薦濃厚豆乳不錯喝。

冰品

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲冰品更是讓人驚奇，不僅有哈根達斯冰淇淋吃到飽，冰棒還有曠世奇派、明治雪糕以及我喜歡的榴槤冰棒。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲開場先來吃手卷，清爽好吃記得不要放太久，海苔會軟掉。

肉品推薦必點

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲直接上乾貨肉品我推薦霜降牛、沙朗牛、花雕雞、台灣梅花豬，讓大家參考。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲喜歡吃蝦子的朋友，建議可以不斷拿蝦子，天使紅蝦的品質也不錯，坐我們隔壁的客人，就拿了好幾次蝦子。

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

▲▼廣香日式涮涮鍋，超扯平價火鍋吃到飽只要499元有哈根達斯CP值爆高。（圖／部落客Darren提供）

食後心得
不虧是網路鄉民推爆的「廣香日式涮涮鍋」，不論是肉品、海鮮、鍋物、飲料、冰品等品項豐富度很高，難怪網路評價那麼好，推薦大家一定要來吃。

廣香日式涮涮鍋

地址：10491台北市中山區中原街132號
電話：02－258－2638
營業時間：11：30－14：30、17：30－22：30（周一公休）

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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