台中首間！小紅書爆紅「河粉撈」微甜不膩　四宮格口味超驚喜

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

台中首間小紅書爆紅河粉撈在這裡，之前一開賣冰粉就爆紅的莊董粉行推出二代店，莊董粉行絕美旗艦店就開在台中，不僅裝潢超級美，還開賣小紅書爆紅的河粉撈，也是全台首間販售河粉撈的店家，厲害的是還有驚喜四宮格，讓你不必花大錢，一次就能品嘗4種甜品真的物超所值。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

莊董粉行台中旗艦店位置

旗艦店就位在一中商圈的巷弄裡，從莊董粉行一中店旁的巷子進去就可以看到，店裡的空間很大，整間店以粉紅色系為主，超網美風的裝潢，光是外觀就超好拍。

莊董粉行台中旗艦店環境

不只外觀，就連店內裝潢也超級美，感覺走進去都要泡粉紅色泡泡了，乾燥花牆面，搭配精美吊燈，不管坐哪個角落都好好拍。

莊董粉行台中旗艦店菜單

這次販售的商品與其他莊董粉行區隔開來，不賣冰粉及藕粉，而是主打小紅書爆紅的河粉撈、超澎湃水果碗、雪花冰、紫米粥、飲品類，還有鹹食，鹹甜兼具，可以吃完鹹食接著吃甜食超讚。

莊董綜合河粉撈100元

河粉撈共有3種口味，桂花河粉、斑斕河粉及紫薯河粉，如果想要一次3種口味都吃到，可以點這道莊董綜合河粉撈，一次3個口味都吃得到，糖水口味搭配的是店家推薦的招牌椰奶，裡頭配料除了河粉還有當季水果、西米露及芋圓，整碗超澎湃。

▲充滿浪漫粉色著紫薯河粉，口感Q嫩，帶有淡淡的紫薯香氣，微甜不膩。

▲這款綠色的河粉不是抹茶口味，是用斑斕葉製作成的斑斕河粉，吃起來帶有獨特花香、香草香及麥香味，搭配著特製椰奶，口感超滑嫩。

▲最後這款透透的河粉是桂花口味，上頭還可以看到滿滿的桂花，入口Q彈，帶有迷人的桂花香氣。

莊董鮮多水果碗 130元

這碗莊董鮮多水果碗有點像水果珠寶盒的感覺，裡頭有著滿滿的豐富水果，基底為西米露，上頭搭配3種當季水果，今天吃到的水果有芒果、西瓜及哈密瓜，搭配芋圓及手工湯圓，這次糖水選了桂花香釀，多了桂花釀的香甜。

芋泥紫米大滿貫110元

芋泥控必點的芋泥紫米大滿貫，基底一樣有西米露，搭配芒果、西瓜、芋圓、手工湯圓，還有一球紫米及一球採用大甲芋頭與紫薯製成的芋泥，搭配招牌椰奶，口感豐富，芋泥口感綿密不甜膩，除了芋頭香氣，還多了紫薯的香甜。

老闆幫你配「四格」130元

如果想要一次吃到多種甜品，可以選老闆幫你配，有四格、六格及九格，甜品由老闆隨意搭配，讓你充滿驚喜感，糖糖選了四格，每格都料滿滿，老闆這次搭配的有「仙草凍配杏仁凍」、「芋泥麻糬配芋圓」、「白玉紫米粥」及「楊枝甘露」，每格基底都有西米露，等於一格不到35元真的物超所值。

食後心得

台中也能吃到小紅書爆紅河粉撈，全台首間河粉撈就在一中商圈的莊董粉行旗艦店，不僅有著美美的網美風裝潢，還可以吃到料多又實在的甜品，除了招牌河粉撈，我也推薦老闆幫你配系列，有四格、六格及九格甜品，由老闆隨機搭，價格親民料又多，趕緊揪朋友來衝一波。

莊董粉行－台中旗艦店

地址：台中市北區太平路46巷5號

時間：14：00－21：00（無固定公休）

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►台中審計新村限定「法芙娜生巧克力」霜淇淋！口感綿密炸濃郁香氣

►隱身台中第三市場30年老攤！古早味玉米蔥餅＋鴨蛋香氣更濃郁

►主打「老麵饅頭」的台中早午餐店！沖繩黑糖＋芝士片鮪魚蛋層次超豐富