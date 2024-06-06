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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

台中東區的巷弄中新開了一間文青早午餐店，店名叫做好實老麵饅頭專賣店，以饅頭為主的早午餐，除了多種口味的老麵饅頭，還有招牌饅頭堡、酥皮蛋餅、炸饅頭及各式小點心，建議大家早點來，太晚來東西都賣光。

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好實老麵饅頭專賣店位置

位在台中東區力行路巷弄中，就在台中厲害炒飯幸福小館的附近，因為巷子較小條，有開車的朋友建議先停在外頭大路上的路邊停車格再走進來。

▲室外也有設置座位區，不過這裡小黑蚊有點多，建議要坐戶外的朋友先噴個防蚊液。

▲內用空間不大，有一大半都是開放式廚房，內用座位區以吧檯式為主這天來店內沒有開冷氣比較熱一些。

好實老麵饅頭專賣店菜單

▲除了販售手工老麵饅頭，還有招牌饅頭堡、酥皮蛋餅、炸饅頭、小點心及各式飲品。

▲這天來雖然蒸籠裡還有饅頭，其實這些都已經被預訂了，中午來就賣光光啦！生意超級好。

沖繩黑糖饅頭 25元

爆推好實老麵饅頭專賣店的沖繩黑糖饅頭，size還不小顆，還沒入口就能聞到濃濃的黑糖香氣撲鼻而來，黑糖香氣非常濃厚，饅頭也相當紮實不乾，微甜不膩，喜歡黑糖饅頭的朋友會很愛。

鮪魚起司蛋饅頭堡 60元

好實老麵饅頭專賣店除了老麵饅頭，還有招牌饅頭堡也是人氣必點，饅頭除了原味，還可以更換成沖繩黑糖、雜糧、銀絲卷或是＋5元升級成芋頭卷，糖糖選了沖繩黑糖，裡頭夾入芝士片及鮪魚蛋，層次超豐富。

薯餅起司蛋饅頭堡 70元

另一個饅頭堡糖糖選了薯餅起司蛋饅頭堡，饅頭換成了雜糧饅頭，裡頭夾入現炸薯餅及起司蛋，糖糖也蠻喜歡他們家的雜糧饅頭，口感很Q軟，帶有迷人的穀物香氣。

好實老麵饅頭專賣店

電話：04－2360－8818

地址：台中市東區力行路52巷10號

時間：平日06：00～14：00；假日06：30～14：00

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