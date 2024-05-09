份量超實在羊肉羹！當地人推爆50年老店　還有羊肉飯只賣45元

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▲阿仁羊肉羹台中50年老店，用料超實在的羊肉羹，羊肉給量沒在客氣，每天生意都超好。



撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者黃亭詠

這間隱身在台中繼光街的阿仁羊肉羹可是有50年歷史的台中老店，至今已傳承第三代，美味依舊，不僅在地人推到爆，也是許多外地客來台中玩必吃的美食之一，主打爆量羊肉羹，用料超實在，還有魷魚羹、肉羹、羊肉飯、各式麵食及湯品，品項非常多樣化，是台中在地人推爆的銅板小吃。

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阿仁羊肉羹位置

阿仁羊肉羹位在台中中區繼光街上，距離東協廣場、台中火車站不遠，開業至今已有50年，這裡還蠻常有警察開單的，有開車的朋友建議停在附近的收費停車場再走過來。

▲用餐空間還蠻寬敞的，環境乾淨，燈光明亮，以前是木製桌子，現在已經改成大理石紋桌，讓整體看起來更加有質感。

▲阿仁羊肉羹的羊肉都是採用澳洲進口小羔羊，老闆每天早上現炒、爆香再滷製，不僅肉質鮮嫩，且吃起來沒有腥膻味。

▲招牌羊肉羹，羹湯也不馬虎！採用柴魚、蒜酥及豬大骨熬製，再放進金針菇、最後打上新鮮蛋花，口感更滑嫩美味。

阿仁羊肉羹菜單

羊肉羹麵70元

▲羊肉羹麵是使用黃麵，麵條非常Q彈，吸附著濃郁羹湯，更令人吮指回味。

吃起來不會有腥膻味的祕訣

老闆每天早上現炒羊肉，先用麻油爆老薑，接著加上蒜頭爆香，再放進羊肉片炒到八分熟，最後加入調味料、米酒滷到熟，讓羊肉不僅軟嫩香濃，吃起來不會有腥膻味。

羊肉羹飯70元

▲羊肉羹飯也是料滿滿，每一口都撈得到滿滿的羊肉片，搭配粒粒分明的白飯，吸附羹湯的精華，吃上一口就會停不下來。

▲肉羹50元如果不吃羊的朋友，阿仁羊肉羹也有魷魚羹及肉羹，這裡的肉羹也非常扎實彈牙，吃得到豬肉的鮮甜。

麻辣乾麵50元

▲喜歡吃辣的朋友，推薦阿仁羊肉羹的麻辣乾麵，採用自製辣醬，拌上黃麵、豆芽及青蔥，麵條香Q有咬勁，香麻帶辣，讓人越吃越過癮。

羊肉飯45元

▲羊肉給量一樣沒再客氣，整個鋪好鋪滿在白飯上頭。

燙青菜35元

▲青菜翠綠新鮮，以高湯川燙再淋上蒜泥及油蔥酥。

麻油豬肝40元

▲豬肝粉嫩帶麻油香氣，吃起來不會有腥味，連平時不太主動吃豬肝的朋友都說好吃。

結語

台中在地人激推的50年老店，主打羊肉羹的阿仁羊肉羹，不僅用料實在，餐點也好吃，除了招牌必點羊肉羹，還有魷魚羹、肉羹、羊肉飯及麵食類也是人氣必點，來到繼光街千萬別錯過的厲害銅板美食。

阿仁羊肉羹

電話：（04）2229－0556

地址：台中市中區繼光街138號

時間：10：30－20：30；周六店休

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