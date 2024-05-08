大顆又多汁是招牌特色！台中20年湯包老店　牛肉麵也是隱藏版美味

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者張宜樺

自從愛店御珍饌鮮肉湯因為老闆退休不做之後，糖糖就一直在尋找台中好吃湯包，最近在北屯這發現了這間饕食館小籠湯包可是老饕推到爆的湯包專賣店，營業至今已有20年了，湯包不僅大顆又多汁，讓糖糖吃過一次就愛上，除了招牌湯包，也超推牛肉麵！

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饕食館小籠湯包位置、環境

饕食館小籠湯包位在台中北屯興安路一段，近台中四維國小捷運站、北屯兒童公園，距離台中太原車站也不遠，營業時間只有每周四到周日早上11點至晚上8點，中間不休息。內用座位區不算大，座位數有限，糖糖這天是平日下午來用餐，店裡依舊不少客人，聽說用餐尖峰時間不僅大客滿，就連外帶、外送單也是源源不絕，生意超級好。

饕食館小籠湯包90元

饕食館小籠湯包的餐點都是現點現做，湯包、餃子都是手工現包現蒸，等待時間約10至15分鐘。小籠湯包一籠是六顆，顆數比一般湯包再少一點，一般都是7到8顆，雖然顆數比較少一些，但湯包的size真的比一般湯包還要大顆。湯包夾起來沉甸甸的，感覺用料很實在，咬一口裡頭可是會大爆汁，湯汁真的有夠多，而且超鮮甜。

口感表現

湯包的外皮Q彈不爛，裡頭肉餡扎實不是鬆散的，吃起來相當鮮甜沒有豬腥味，還帶有青蔥的香氣，如果吃辣的朋友，可以加他們家的特製辣椒，搭配著湯包一起吃風味更讚。

手工水餃80元

饕食館小籠湯包不只湯包大顆，水餃也很大顆，也是店家手工包製，特別的是這裡的水餃不是用水煮的，而是用蒸籠蒸，這樣應該要叫蒸餃才對。手工水餃外皮一樣很Q彈，裡頭除了爽脆高麗菜，還有韭菜，搭配豬肉餡，口感非常紮實。

牛肉湯150元

本來想點牛肉麵，怕吃不完改點牛肉香，除了招牌湯包外，牛肉湯糖糖也是推到爆！用湯匙一撈裡頭滿滿都是料，有超大塊的牛筋，還有軟嫩的牛腱肉，不管是牛筋還是牛腱肉都超好吃。紅燒湯頭也好喝，喝起來不會過鹹，尾韻帶點微辣。

牛肚麵 60元＋麵疙瘩10元

瞧瞧這碗牛肚麵也是份量超實在，牛肚多到看不見底下的麵體，還有搭配爽脆的小白菜。牛肚口感軟嫩帶有微脆，燉煮非常入味，讓人越嚼越香。饕食館小籠湯包的麵疙瘩是長方形的還蠻特別的，Q勁十足，嚼起來除了迷人麵香味，還帶有牛肉湯的香氣。

食用心得

台中好吃湯包再推一間！這間位在台中北屯的饕食館小籠湯包，招牌湯包都是手工現包現蒸，不僅size超大，咬下去還會大爆汁，肉餡鮮甜，除了湯包外，還有牛肉湯及麵疙瘩糖糖也超推薦，要不是北屯距離糖糖有點小遠，糖糖一定會常常來報到！

菜單

饕食館小籠湯包

地址：台中市北屯區興安路一段42號

電話：04－2238－0983

營業時間：周四至日11：00－20：00、周一至三店休

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