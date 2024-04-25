涮屋馬「新菜單」登場！全面更新還推出熟食料理　銷魂牛肉麵超強

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

屋馬燒肉新品牌涮屋馬，去年開幕至今依舊訂位滿滿，涮屋馬主打個人精緻鍋物，以套餐形式出餐，這次菜單全面更新，除了好吃鍋物，還推出了熟食料理，在火鍋店也能吃到精緻排餐，還有讓人一吃就上癮的銷魂牛肉麵，台中質感火鍋餐廳推薦。

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涮屋馬位置

位在台中西屯惠中路上，近新光三越、台中大遠百，店面很大一間，純白色的裝潢相當亮眼，落地窗設計，整體相當有質感。

涮屋馬專屬停車場

旁邊就有附設免費的專屬停車場，如果停滿可以至附近收費停車場「臺灣大道市政大樓附設停車場」、「台中市政府露天停車場」、「市政公園地下停車場」，只要憑磁扣可兌換「停車餐券」，記得請於點餐時或消費結帳時出示。

▲涮屋馬不僅外觀，店內的裝潢也超級美，光是接待櫃台就相當氣派，裝潢也非常有質感。

涮屋馬環境

用餐空間分一、二樓層，兩層樓加起來的座位數非常多，主要以四人座為主，採落地窗設計，有著美美的採光，空間寬敞舒適，每個座位上還有提供插座及充電孔，另外還有提供包裝座位區，有三種不同包廂，分別有長桌18人、圓桌20人及類包廂20人，非常適合公司聚餐、商務宴會。

涮屋馬菜單

▲菜單已經全面更新，除了個人套餐鍋物外，還多了熟食套餐，來到火鍋店也能吃到精緻又高級的排餐料理。

涮屋馬主打個人精緻鍋物

以套餐形式呈現，鍋物套餐均附開胃菜、主廚前菜、野菜盛和、湯頭、炸物、食事、主餐、飲品及甜點，內容物非常豐富。

開胃菜 －醋甜冰釀

開胃菜也相當講究，可不是一般常見的涼拌開胃菜，這道開胃菜醋甜冰釀，以日本山藥為基底，搭配新鮮番茄及青梅晶凍，吃起來微酸微甜，帶著日本山藥的黏密感，清爽又開胃。

開胃菜－密藏蒸蛋

開胃菜還有一道密藏蒸蛋，滑嫩美味的蒸蛋上頭加上滿滿鮭魚卵，搭配鮑魚及小珠貝，鮮味十足，層次相當豐富。

主廚前菜－米果干貝佐胡麻豆腐

開胃菜吃完還有主廚前菜，採用雪白的嫩豆腐，搭配特製胡麻醬汁，上頭佐上紅毛苔，讓冰涼軟嫩的豆腐除了胡麻香氣，還多了海菜滋味，一旁的米果干貝是採用生食級干貝，裹粉酥炸，外層香脆帶有米香口感，裡頭的干貝鮮嫩又多汁，這道也超好吃。

炸物－黃金海老炸蝦

炸物是黃金海老炸蝦，一人一隻，外皮炸至香酥脆口不油膩，裡頭的蝦肉也非常彈牙。

食事－海鮮雜炊

涮屋馬的食事除了米食、寬冬粉及生食級雞蛋，有三種不同套餐，如果點的是極涮套餐，海鮮雜炊就可免費升級，而且涮屋馬的雜炊不是像一般使用剩下的鍋底主雜炊，而是另外再煮，米粒煮的相當透徹，裡頭還有蛤蜊等海鮮，整體吃起來超鮮甜。

匠心牛肉麵加購價120元（套餐加購）

來涮屋馬竟然也可以吃到牛肉麵！除了單點，只要點鍋物套餐即可以129元加價匠心牛肉麵，採用番茄、牛骨、蔬菜熬煮而成的濃郁湯頭，搭配奶油白菜及牛腱肉，裡頭還可以看到新鮮番茄的碎末，用料非常實在。

▲採用帶嫩筋的美國牛腱肉，肉質非常軟嫩，富有濃郁的牛肉香氣，好吃程度不輸牛肉麵專賣店。

▲採用手工緞帶麵條，Q勁十足。

▲喝起來帶有番茄的清甜吸附著濃郁湯頭讓人一口接一口。

湯頭－季節限定湯加購價59元

季節限定湯每季都會推陳出新，這季目前有元氣麻油雞，還有老饕酸菜白菜湯，裡頭滿滿的酸白菜還有凍豆腐，湯頭酸爽好喝，不管是涮肉還是海鮮都好吃。

主餐－西班牙伊比利扇子980元

伊比利豬扇子肉取自伊比利豬腹部最精華的部位，有著美美的大理石紋油花，香氣濃厚，肉質鮮嫩帶爽脆口感。

野菜盛和

白菜、高麗菜、奶油白菜、山茼蒿、日本大蔥、栗子南瓜、金華菇、水果玉米、牛番茄、手工蝦滑。

湯頭－割烹壽喜燒

喜歡吃壽喜燒的朋友，在涮屋馬也吃得到，涮屋馬的壽喜燒還不錯，尾韻帶點微甜，煮青菜也不會太鹹膩。

主餐－日本嚴選和牛1580元

另一道肉品糖糖選了日本嚴選和牛，部位依當天為主，今天吃的是和牛肩胛部位，油花細緻勻稱，只要下鍋輕涮5秒就可享用，肉質鮮嫩多汁，帶有濃郁的牛肉香氣。

野菜盛和

如果點壽喜燒，菜盤會跟一般鍋物不太一樣，還會再多一顆生食級雞蛋。

▲除了套餐提供的野菜盛和，內用還有提供蔬菜免費加點的桌邊服務。

精選海鮮盛和加購價799元

想要一次吃到多種海鮮，可以點涮屋馬這道精選海鮮盛和，裡頭包含季節鮮魚、蛤蜊、扇貝、草蝦、透抽、鮑魚、生蠔及北寄貝，份量十足，可以兩人一起享用。

▲除了高單價的個人鍋物套餐，涮屋馬還有提供499元的套餐，包含食事、湯鍋、肉品、野菜盛和、飲品及甜品。

炙烤和牛牛肋條佐軟法松露蛋 1280元

採用和牛牛肋條，以舒肥方式料理至七分熟，中間還帶粉嫩色澤，富有豐富油花，肉質軟嫩帶有些許咬勁，旁邊附上一顆生食級雞蛋佐松露醬，吃法先將松露跟雞蛋攪拌均勻再沾牛肉享用，口感更加滑嫩，帶有迷人的松露香氣。

飲品－奶霜極品烏龍茶 可折抵80元（原價140元）

飲品選了奶霜極品烏龍茶，原價140元可折抵80元，烏龍茶是無糖的，茶香濃厚不苦澀，搭配微鹹奶霜，好喝又順口。

甜品－手工義式冰淇淋／主廚手工甜品

飯後甜點有手工義式冰淇淋、主廚手工甜品及主廚甜湯，手工義式冰淇淋是花生口味，上頭還有撒上花生顆粒，入口帶有濃郁的花生香氣，伴隨著清脆的花生粒，口感超豐富，另一道主廚手工甜品是自製草莓馬卡龍，酥脆的馬卡龍，中間夾層卡士達及整顆新鮮草莓，微酸微甜，整體吃起來不會太過甜膩。

▲涮屋馬跟屋馬燒肉一樣也有提供客製化畫板，想要什麼樣的圖案幾乎都可以畫出來真的超厲害。

食後心得

這次來品嘗涮屋馬的全新菜單相當經驗，不只鍋物好吃，熟食也很推，沒想到在火鍋專賣店還可以吃到好吃的牛肉麵，還有精緻熟食套餐，想吃排餐在涮屋馬也吃得到，餐點好吃，服務態度好，用餐環境也超棒，除了一般座位區還有提供包廂座位，非常適合多人來聚餐，營業時間從早上十一點至凌晨，下午或半夜想要享用質感又美味個人精緻鍋物，來涮屋馬就對了！

涮屋馬惠中店

電話：04－2259－6000

地址：台中市西屯區惠中路一段117號

時間：11：00～24：00

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