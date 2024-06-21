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隱身台中第三市場30年老攤！古早味玉米蔥餅＋鴨蛋香氣更濃郁

糖糖's 享食生活

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▲▼隱身在市場裡的人氣銅板美食，不一樣的古早味蔥油餅。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

一般大家想要在台中市場尋找美食都是跑第二市場或第五市場，其實台中第三市場裡頭也是臥虎藏龍，除了糖糖的愛店小辣椒越南麵包，還有不管平假日都在排隊的順口香麥仔煎，最近還發現了這間玉米蔥餅，沒想到已經開了30幾年了。

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▲▼隱身在市場裡的人氣銅板美食，不一樣的古早味蔥油餅。（圖／部落客糖糖提供）

玉米蔥餅位置

玉米蔥餅的攤位就在台中民意街第三市場的A40攤位前方，一周只賣三、六、日，下午一點半開賣至晚上六點，不過常常不到傍晚就賣光光了，生意超級好。

▲▼隱身在市場裡的人氣銅板美食，不一樣的古早味蔥油餅。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼隱身在市場裡的人氣銅板美食，不一樣的古早味蔥油餅。（圖／部落客糖糖提供）

玉米蔥餅價格

玉米蔥餅就只賣玉米蔥餅一種產品，一個35元，三個100元，加蛋的話一份是50元，糖糖看每個來排隊的客人都是三份起跳，很少客人只買一份。

▲▼隱身在市場裡的人氣銅板美食，不一樣的古早味蔥油餅。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼隱身在市場裡的人氣銅板美食，不一樣的古早味蔥油餅。（圖／部落客糖糖提供）

▲玉米蔥餅都是現點現煎，採長方形的模樣，帶有厚度，將兩面煎至金黃恰恰的模樣看起來好好吃。

▲▼隱身在市場裡的人氣銅板美食，不一樣的古早味蔥油餅。（圖／部落客糖糖提供）

▲這裡選用的蛋是鴨蛋，老闆說雖然成本較高，但蛋香味比一般的雞蛋還要濃厚。

▲▼隱身在市場裡的人氣銅板美食，不一樣的古早味蔥油餅。（圖／部落客糖糖提供）

玉米蔥餅加蛋 50元

到手的玉米蔥餅還是熱騰騰的，兩面煎至金黃恰恰，趁熱吃還會脆脆的，玉米蔥餅吃起來相當厚實，裡頭除了青蔥的香氣，還多了玉米的香甜，整份吃完還挺有飽足感，如果有吃辣的朋友可以加辣更好吃。

▲▼隱身在市場裡的人氣銅板美食，不一樣的古早味蔥油餅。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼隱身在市場裡的人氣銅板美食，不一樣的古早味蔥油餅。（圖／部落客糖糖提供）

食後心得

來到第三市場覓食，推薦這間古早味玉米蔥餅，一塊35元，加蛋50元，拿起來還挺有重量的，吃起來外酥內Q，除了青蔥香氣，還多了玉米的香甜層次相當豐富。

第三市場玉米蔥餅

電話：0919－661－239
地址：台中市南區民意街51號第三市場A40攤位
時間：周三、六、日13：30～18：00；周一、二、四、五店休

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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