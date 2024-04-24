台中西區人氣剉冰！經典芋頭磚綿密、穀物冰必點　鮮奶麻糬超軟Q

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者邵筱鈞

台中好吃剉冰豆花燒仙草推薦！台中冰店推這家，好吃又大份量的剉冰冷凍芋，山裏山外精誠店從中國醫旁邊美德街搬到西區精誠路上，試營運就廣受好評，以後不必跑到北區在西區就能吃到太棒了，每天純手工熬煮配料，完全無添加，而且給料大方加煉乳還不用錢，一大盤份量十足吃完會有飽足感，冰的熱的通通有，口味多元價位只要銅板價位CP值很高，一吃就會愛上。

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山裏山外精誠店 位置

山裏山外精誠店位在精誠路靠近大業路口，旁邊騎樓可以停機車，交通蠻便利的。

山裏山外精誠店 環境

從幾年前吃過山裏山外篤行店就愛上這家，後來在中國醫旁邊開二店也常去吃，現在終於開到西區精誠路上，離市區更近了。有別於一店篤行店在騎樓，這裡有內用空間，簡約清新有點文青感覺，乾乾淨淨看起來就很加分。靠牆兩邊有單人座位之外，中間還有兩張方桌，樓梯前方有設置洗手檯，吃完冰或甜品可以就近洗手。

▲店家每天手工熬煮的剉冰料無添加防腐劑，排放整齊檯面乾乾淨淨看起來就加分，吃冰喝甜湯也能吃的健康跟安心。

▲菜單上有介紹，糖水、豆花都是自己手工製作。

不論黑糖糖水還是焦糖糖水都是自己煮的，豆花選用非基改黃豆手工製作，所有食材都是真材實料。芋圓選用大甲檳榔心芋頭製作，一碗芋圓從削皮到上桌需要6個小時，真的是很用心的店家。

▲山裏山外不斷推陳出新，這次來看到有新品－鮮奶麻糬。

山裏山外菜單

他們家一年四季全產品都有提供，想吃冷的熱的都有，不論是熱呼呼的燒仙草、豆花以及料多味美的挫冰、冰豆花都沒問題。冰品種類很多，挫冰、豆花、杏仁、嫩仙草、甜湯、飲品，40元起的銅板價位很可以，最棒的是挫冰加煉乳不加價，老闆真的很大方耶。可內用可外帶，也有跟熊貓、UberEats兩家外送平台配合。

山裏山外餐點

這次來點了新品鮮奶麻糬、再加上豆花、以及最愛的剉冰，每一碗都是滿滿料。

芋頭紅豆牛奶冰＋布丁

吃他們家的剉冰視覺上很滿足，滿滿的紅豆牛奶堆成一座山，周圍鋪上冷凍芋，最上頭還有一顆滑嫩的布丁，看起來就很誘人。

芋頭不是一般芋頭

菜單上有介紹是大甲檳榔心芋頭，而且是有蜜過的冷凍芋。台中少有這麼好吃的冷凍芋，口感綿密不會太甜膩，愛吃芋頭的朋友一定會愛上。

手工熬煮的紅豆

煮的通透又不會過於軟爛，綿綿沙沙的口感，真的超好吃。免費加煉乳當然要加好加滿，山裏山外紅豆牛奶冰真是不敗經典，每次吃都喜歡。

▲這一盤我們除了芋頭紅豆牛奶之外，還加了一顆布丁，滑嫩的統一布丁搭配紅豆剉冰一起吃真好吃，馬上勾起小時候的美好回憶，心情好好。

黑芝麻穀物冰

堆成小山的剉冰上頭淋了滿滿的黑芝麻醬，看起來就像熔岩瀑布，這道黑芝麻穀物冰是山裏山外的招牌之一，也是我最愛的第一名，每次必點。

▲老闆自己特製的黑芝麻醬味道非常香濃，口感有點像芝麻糊，一入口就是滿滿的芝麻香，真好吃。

▲黑芝麻醬裏面有紅豆跟薏仁，外面還有撒了杏仁、核桃、南瓜籽、葡萄，隨便撈都是真材實料。

▲外面吃不到這麼香濃的芝麻穀物冰，養生又消暑的美味，超好吃，愛吃芝麻糊的朋友，一定要試試這一盤。

山裏山外還有一道人氣冰品芋泥石流冰也是很推薦，不過我們今天點了鮮奶麻糬新品就沒有點這一道，放上之前的照片給大家參考。

剉冰上頭厚厚一圈芋泥土石流

除了滿滿的芋泥之外，還有兩塊冷凍芋頭，穿插一些黑麻糬丁再淋上煉乳後，整個視覺上像火山即將爆發，畫面很吸睛好看又好吃，芋頭控會尖叫！

綜合豆花（任選3種料）雪蓮子＋芋圓＋粉圓

他們家的豆花是非基改黃豆，也是店家手工製作，綿密紮實還吃的到豆香。雪蓮子也就是鷹嘴豆，我個人很喜歡這種綿綿桑桑的口感，微甜的滋味越咬越香。

▲芋圓地瓜圓跟粉圓QQ綿綿的口感，香甜好吃。尤其芋圓特別好吃，大甲檳榔心芋頭手工揉捏製作，口感真的有差。滿滿料搭配嫩豆花，一大碗很有飽足感。

紅豆麻糬紫米露

鮮奶麻糬是新品，我有問老闆，說是鮮奶加上樹薯粉製作比較養生。做好熱熱的時候倒入盒子中，整個雪白的瀑布畫面好吸睛，做好還不能馬上吃，老闆說需要冷卻才會吃到麻糬QQ的口感。

鮮奶麻糬口感滑嫩又帶點Q度真的很特別，濃郁的奶香一入口就有驚喜，沒吃過的朋友一定要試試，絕對會愛上。這道紅豆紫米露還有加了小湯圓，甜度不會太高，吃起來相當順口。 小湯圓、紫米加紅豆，這一碗可以當正餐。

香芋麻糬厚椰乳

這一道也是新品，綿綿QQ的鮮奶麻糬味道香濃超好吃，搭配芋頭椰奶西米露也很正點。山裏山外的芋頭非常好吃，加上椰奶、西米露整個變成南洋風味的甜品，不論冰的或熱的都很開胃，夏天沒有食慾很適合來吃這一碗甜湯。

山裏山外精誠店評論

山裏山外的冰品豆花一直很有水準，今天我們點了兩碗新品鮮奶麻糬好驚豔，濃郁的奶香加上綿綿QQ的口感真好吃。剉冰跟豆花都是滿滿料份量紮實，吃完真的會飽CP值超高，以前都要跑到北區才吃的到，現在搬到西區精誠路上太棒了，分享給大家。



山裏山外



所在地址：台中市西區精誠路126－7號

營業時間：11：30－21：00

店家電話：04－2207－1220

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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