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台中審計新村限定「法芙娜生巧克力」霜淇淋！口感綿密炸濃郁香氣

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▲▼巧克力霜淇淋天花板！台中限定法芙娜生巧克力霜淇淋。（圖／部落客糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者邵筱鈞

巧克力控的朋友們注意啦！台中人氣咖啡館成真咖啡這次推出的法芙娜生巧克力霜淇淋有夠厲害，只有台中審計店限定販售，採用法芙娜生巧克力製作，巧克力香氣非常濃厚，有來台中玩的朋友不能錯過。

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▲▼巧克力霜淇淋天花板！台中限定法芙娜生巧克力霜淇淋。（圖／部落客糖糖提供）

成真咖啡台中審計店　位置
成真咖啡台中審計店位在台中西區民生路上，就在台中審計新村的最外圍，店面最大那間就是了，法芙娜生巧克力霜淇淋只有成真咖啡台中審計店獨家販售，一支120元。

▲▼巧克力霜淇淋天花板！台中限定法芙娜生巧克力霜淇淋。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼巧克力霜淇淋天花板！台中限定法芙娜生巧克力霜淇淋。（圖／部落客糖糖提供）

法芙娜生巧克力霜淇淋　120元
成真咖啡的法芙娜生巧克力霜淇淋還蠻大一支的，霜淇淋口感非常綿密，一入口就能感受到濃郁的巧克力香氣，帶微微苦甜，整支吃完也不會讓人覺得膩口，真的超級好吃，就連底下的甜筒也非常酥脆，整支吃完還想讓人再來一支。

▲▼巧克力霜淇淋天花板！台中限定法芙娜生巧克力霜淇淋。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼巧克力霜淇淋天花板！台中限定法芙娜生巧克力霜淇淋。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼巧克力霜淇淋天花板！台中限定法芙娜生巧克力霜淇淋。（圖／部落客糖糖提供）

成真咖啡－台中審計店

電話：04－23026882
地址：台中市西區民生路370號
時間：平日09：00－20：00、周末09：00－21：00

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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