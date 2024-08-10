開箱日本最北端米其林拉麵！醬油鹹而不膩　融合豚骨油甜一口入魂

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者張宜樺

拉麵算是日本最平民最普及的美食之一，雖然單論麵食，興許そば、烏龍麵更多也說不定，但對於國人、對於觀光客而言相信「拉麵」才是最足以代表日本的飲食之一；幾年前在某個日本美食綜藝節目中，看到幾個酷愛拉麵的日本藝人討論過這家被日本拉麵控視為夢幻拉麵的「利尻らーめん味楽」。

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日本最北的米其林夢幻拉麵

得到日本在地旅行社「繫日之旅TSUNAGARU JAPAN TRAVEL」大力幫忙，繼小虎吃貨團北海道第一團，吃到日本最東的米其林拉麵「つけめん 扇や」後這次再挑戰日本最北的米其林拉麵，也就是我本來以為這輩子都無緣的夢幻拉麵利尻らーめん味楽。

別說是利尻，相信不少日本熟門熟路的旅人，連稚內也沒去過，雖說稚內也是有JR火車而達，但個人建議還是搭國內線飛機比較快，畢竟開車從札幌到稚內也是要累人的5小時，從旭川也得3個半小時左右。況且接近稚內機場時，還有機會在空中看到這絕美的「利尻夕陽」。

利尻島

我知道很多人沒聽過「利尻島」，但我相信你一定聽過，而且還吃過「白色戀人」，就算你沒去過北海道。是的，白色戀人LOGO的那座雪山正是有「利尻富士」之稱的利尻山。說來，這座標高1721公尺，為日本百名山、新日本百名山、花之百名山及新花之百名山之一，某些角度還真有一點像富士山。

利尻らーめん味楽在哪裡

位於利尻島的西側的尻町沓形字本町，據說這裡曾是利尻島最繁榮、居民人最多的地方，這附近有不少商店、餐廳，以小島來說這密集度不可謂不高。而「利尻らーめん味楽」也是整個利尻島知名度最高的餐廳，據說不少東京的拉麵控為了這碗他們心中的夢幻拉麵，搭飛機、渡輪、車輛花8小時不遠千里而來。

順便說一下，島上最適合的交通自然是自駕，但島上也是有巴士的，不過我建議要利用這大眾巴士的朋友，最好在島上能最少住一晚，才不會很趕，畢竟巴士、渡輪都是有時間的。

▲利尻らーめん味楽旁邊就有停車場，自駕相當方便。

▲門口放著候位簽名板，但我們避開用餐時間在關門前半小時的一點半左右抵達（平日），倒是沒啥人直接入店。

店內環境

就當地人的說法現在的餐廳是疫情前後改建的，為了應付更多慕名而來的客人，把早前後方的自宅打通後，座位變多了，用餐環境也一整個舒適了許多。甚至還把分店開到橫濱去了，而且TABELOG更是高達3.69，遠遠超過本店的3.52，雖說這分數已經冠絕整個利尻島。新店的陳設除了變寬敞舒適外，也還能見到一些老店留下的物品，比方那個看起來有一點歷史的金櫃，居然變成了電視架。

榮獲米其林推薦殊榮

利尻らーめん味楽的美味，也吸引了米其林登島一探，讓利尻らーめん味楽成了最北的米其林拉麵，就不知道是不是日本離島的唯一。順便說一下的是，日本米其林，除了東京、京都大阪、福岡等大城市是每年一本，很多地方包含北海道都是五年一本。

▲這全新的訂餐系統別說利尻、稚內，連旭川、札幌很多拉麵店也沒有。

利尻獨特吃法

大家都知道日本有所謂的三大拉麵，關東醬油、九州豚骨、北海道味噌，雖說現在交通、網路發達早已沒這麼分明的區分，但在北海道還有另一個說法那是北海道三大拉麵：札幌味噌、釧路鹽味、旭川醬油，而稚內呢？據說是醬油、鹽味都很風行。而盛產昆布的利尻又在這兩種湯頭中加入了「昆布絲」的獨特吃法。

說來，這裡其實除了上述的鹽味、醬油外，也是有其他口味的拉麵選擇，比方說味噌、辛拉麵，甚至是這幾年日本很流行的擔擔麵和沾麵都有。而在利尻らーめん味楽不管你吃什麼拉麵，都會另外單點一碟昆布絲，或單吃、或加入拉麵中，入境隨俗的我們自然也是要照辦煮碗。

▲這鹽味的湯頭，除了像道東的基本鹽味外，還多了一點昆布、煮干的鮮甜後蘊。

獨特醬油調味拉麵

另外，我們也點了一碗醬油，比較有意思的是這裡的醬油前樣多了一個「燒き」字，好奇問了老闆才知道，這裡的醬油拉麵和其他地方不太一樣，除了和鹽味拉麵一樣，以利尻昆布熬出的湯頭為基底，並和豚骨、雞骨與蔬菜等以動物為主的湯頭調合出的另類醬油，也就是所謂的W湯頭。

那昆布鮮甜的前味、醬油的鹹而不膩喉韻，加上嘴邊微微大豚油甜，一整個好吃到不行，猛然扒了半碗，總算明白為什麼有那些多人不遠千里來到這座北方小島，就為了它。

▲麵條是中曲麵，口感脆而豐富，吸湯能力一等一，咀嚼端連湯帶麵的飽嘴度，同樣令人滿足。

▲叉燒微厚切，帶炙燒的油焦香，肥瘦有緻，入口綿化略黏口，吃完居然有淡淡膠質的微黏唇。

▲又粗又長的筍千也非常好吃，入口脆嫩多汁，滿滿足了湯汁後的筍甜。

酥脆三色煎餃

除了拉麵外，這裡的煎餃也是名物，比較貼心的是，居然三色可以各點一個。這裡的煎餃同樣有日本底部酥脆焦香的特色，餃子皮比一般的日本煎餃來的厚不少，咀嚼端也比較有餃子皮的存在感，但內餡一樣是我不太愛的剁到太細碎，調味端倒是沒有什麼特別之處。

利尻らーめん味楽

地址：北海道利尻郡利尻町沓形字本町67

電話：＋81 163－84－3558

營業時間：11：00－14：00（周四公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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