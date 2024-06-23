6家「復活」的老味道！高雄必比登換名再出發　台南魚麵重新開幕

▲前身為必比登餐廳雲來坊的永筵小館開始試營運。（圖／捲捲＆土豆拿鐵提供）

記者黃士原／台北報導

連2年入選米其林必比登推介的「雲來坊家鄉小館」歇業後，日前以「永筵小館」重新出發，美味的家常菜色又吃得到。除此之外，休息或歇業後再度出發的美食餐廳還有台南魚麵、基隆人氣麵店、台北家常菜小館、台南雞肉專賣店，以及滷肉飯人氣比羊肉料理還高的小吃店。

▲永筵小館的滑蛋蝦仁。（圖／捲捲＆土豆拿鐵提供）

永筵小館

已熄燈的雲來坊家鄉小館，原位於高雄中山二路與苓雅二路交叉口，已有20多年歷史，主要提供家常菜餚，招牌菜蝦仁滑蛋採用新鮮蝦仁與香濃雞蛋製作，筊白筍牛肉清甜爽脆，老闆娘也會依照人數與菜色提供建議。

雲來坊原本3月底熄燈，不過近期則傳出第二代重新出發，將餐廳命名為「永筵小館」，地點位於前金區成功一路，空間比以往更加寬敞舒適，已於6月中開始試營運，一樣是提供家常菜色，之前的招牌冰糖元蹄、滑蛋蝦仁也還保留在菜單上，老闆娘也一樣會依照人數與菜色提供建議。

永筵小館

地址：高雄市前金區成功一路528號

電話：0966-205-757

▲台南50年老店「卓家汕頭魚麵」重新開賣。（圖／取自卓家汕頭魚麵臉書）

卓家汕頭魚麵

台南必吃美食「卓家汕頭魚麵」在2020年底無預警熄燈，當時讓許多老饕錯愕。不過店家日前宣布重新開賣，網友紛紛表示「太好了」、「好感動」、「排隊也要吃」。

原本卓家汕頭魚麵是用狗母魚打成漿之後，再製成麵條狀，而且製作過程並沒有添加麵粉，吃起來口感有點Q彈，同時散發出淡淡的魚香，不過現在很少在捕撈這種魚，這也是3年半前停業的原因。近期店家重新開賣，魚麵則是使用供貨比較穩定的旗魚加虱目魚來製作。

卓家汕頭魚麵

地址：台南市中西區民生路一段158號

電話：06-221-1055

▲魚玄雞小館的家常菜又吃得到了。圖／取自魚玄雞小館臉書）

魚玄雞小館

位於台北市興隆路三段的「魚玄雞小館」是文山區的人氣餐廳，開業近20年，是許多木柵人聚餐的首選，不管是平日還是假日都是人氣滿滿，原本在去年8月結束營業，不過後來店家又決定重新營業，今年6月重新跟大家見面。

「魚玄雞小館」屬於家常菜館，菜系偏外省菜，「魚玄燻香雞」是招牌菜，煙燻處理過的雞肉散發出煙熏香味，其他人氣菜色還有左宗棠雞、海鮮豆腐煲、肥腸茄子煲、鐵板鮮蚵等。

魚玄雞小館

地址：台北市文山區興隆路三段225號

電話：02-8230-1949

▲基隆70年「長腳麵食」在4月重新營業。（圖／陳靜宜提供）

長腳麵食

因為老闆娘充電休息而暫停營業近半年的長腳麵食，今年4月開始營業。長腳麵食主打豬腳、扁食等麵類小吃，是許多老饕的口袋名單，根據美食作家陳靜宜在臉書上寫文提到，長腳麵食傳至第二代，開業至今已有70年，父親是長腳（個子高）、兒子也是長腳，店名也就順利成章地延續下來，老闆說父親是福州長樂人，戰亂期間先遷居馬祖，1949年再搭船到基隆，就此落地生根。

長腳麵食

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷1號

電話：0989-717-019

▲「王記好吃雞肉」12/5恢復營業。（圖／取自王記好吃雞肉臉書）

王記好吃雞肉

位於台南開元路上的「王記好吃雞肉」專賣店，因為租約到期，去年8月6日起暫停營業，經過3個多月的休息，去年12月原址原地恢復營業。

「王記好吃雞肉」停業前店內僅販售白斬雞、煙燻雞2種口味，份量有半隻或1隻的選項，由於白斬雞肉軟嫩且不柴，煙燻雞未入口就能聞到煙燻香味，再加價格不貴，往往不到2小時就賣光。至於停業前曾推出的限定便當，現在已經不再供應。

王記好吃雞肉

地址：台南市北區開元路111號

電話：06-200-6959

▲「大碗公當歸公羊肉」10月9日重新開業。（圖／小虎食夢網）

大碗公當歸羊肉

因租約到期而歇業的板橋人氣美食「大碗公當歸公羊肉」，休息3個月之後找到新店面，去年10月重新開業。店裡主要提供羊肉料理，有帶皮羊肉湯、羊膝湯、羊腳筋、羊大骨湯、羊小排湯、羊肉片肉，而且還能搭配麵線、米粉、冬粉及意麵等。除了羊肉料理，這裡還供應充滿滿滿膠質的「黑金滷肉飯」，更是板橋在地人推薦必吃，稱讚它是「全板橋最好吃的滷肉飯 」。

大碗公當歸羊肉

地址：新北市板橋區四維路112巷2號

電話：0976-476-567