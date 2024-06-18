ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

すき家首度進軍宜蘭！南部網友敲碗：台南、高雄店何時開

▲すき家（SUKIYA）宜蘭首家分店「新月廣場店」已經於6月6日開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲すき家（SUKIYA）宜蘭首家分店「新月廣場店」已經於6月6日開幕。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家 台灣 臉書）

記者黃士原／台北報導

宜蘭人也吃得到牛丼了！すき家（SUKIYA）宜蘭首家分店「新月廣場店」已經於6月6日開幕。不過，南部的網友則是繼續敲碗，詢問台南、高雄店何時要開。

目前すき家分店以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，南部地區目前尚未有門市。關於南部展店，台灣すき家曾透露，展店進度一切依公司規劃，去年4月雖然曾傳出進軍高雄消息，不過目前一直未有新進度。

▲網友繼續敲碗SUKIYA往南部開店。（圖／記者黃士原攝）

すき家登台即將滿10年之際，首度進軍宜蘭地區，新月廣場店已經於6月6日開幕，當地人想吃牛丼飯不用再跑到台北了。不過宜蘭首店開幕，也讓南部網友繼續敲碗，有人則留言說「連宜蘭都有！我們高雄是？」、「高雄人憤怒到不行」、「宜蘭都有了，高屏快點開啊」、「快哭了，台南呢」，還有人開玩笑說「不知道是捷運黃線先蓋好，還是高雄SUKIYA先開」。

▲台灣松屋7月插旗新北板橋 。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本知名平價牛丼品牌「松屋」近期將展新店，首度插旗板橋地區開設江子翠店，預計7月開幕。2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前已有9家門市，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店，以及4月開幕的士林中正店。
 

關鍵字： 美食雲 すき家 SUKIYA 牛丼 日本美食 牛肉飯

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

泰國妞做瑜伽被臘腸犬包圍　撒嬌蹭臉＋飛撲邀玩超療癒

推薦閱讀

好市多推「大阪燒披薩」！夏威夷口味下架了

好市多推「大阪燒披薩」！夏威夷口味下架了

好市多在台擴大招商！3大熱銷商品曝光

好市多在台擴大招商！3大熱銷商品曝光

Mister Donut「3大限時優惠」快收

Mister Donut「3大限時優惠」快收

銀河洞、皇帝殿「11條步道修復完工」

銀河洞、皇帝殿「11條步道修復完工」

好市多不漲會員費　7月重大計畫曝光

好市多不漲會員費　7月重大計畫曝光

一〇八抹茶茶廊「抹茶X檸檬」系列開吃

一〇八抹茶茶廊「抹茶X檸檬」系列開吃

夜遊首爾「這6間」酒吧要知道！

夜遊首爾「這6間」酒吧要知道！

1人1250元起住凱撒！旗下7飯店可選

1人1250元起住凱撒！旗下7飯店可選

手搖飲2大飲品買1送1限時3天搶喝

手搖飲2大飲品買1送1限時3天搶喝

肉的長谷川3號店6/19進駐林口三井

肉的長谷川3號店6/19進駐林口三井

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證拿出來！1地區鄉親免費玩樂園

藏壽司消費不限金額都9折

北市2紫花開！竹子湖享「花景第1排」

1人1250元起住凱撒！旗下7飯店可選

辻利茶舗最新3款甜品1門市限定吃

河口湖5間絕美富士山景飯店懶人包

龜吼漁港4.3星海鮮餐廳觀海視野滿分

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

肉的長谷川3號店6/19進駐林口三井

函館菓子工坊宣布撤出台灣

熱門行程

最新新聞更多

好市多推「大阪燒披薩」！夏威夷口味下架了

好市多在台擴大招商！3大熱銷商品曝光

Mister Donut「3大限時優惠」快收

銀河洞、皇帝殿「11條步道修復完工」

好市多不漲會員費　7月重大計畫曝光

一〇八抹茶茶廊「抹茶X檸檬」系列開吃

夜遊首爾「這6間」酒吧要知道！

1人1250元起住凱撒！旗下7飯店可選

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366