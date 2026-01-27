ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
義大利老闆親手做！通化夜市正宗提拉米蘇只賣50元　加酒版更香

▲▼正宗義大利手工提拉米蘇。（圖／部落客水晶安蹄提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者柯珮萱

通化夜市裡有間義大利老闆賣的提拉米蘇，味道非常正宗有夠道地，假日來買還要排隊，提拉米蘇又香又濃，還有大人味加酒版本更好吃，據說食材都是來自義大利，銅板價提拉米蘇實在有夠好吃，比甜點專賣店還要強。

位置環境
就在通化街夜市內，固定在82號前擺攤，傍晚六點多來買已經在排隊，義大利老闆會中文，從2008年就已經開始在賣，查了一下之前好像有店面，現在則是固定在通化夜市內販售，出來擺攤的日期要看FBIG公布，都是晚上的時間販售。想要買的人記得先上網查一下擺攤時間，老闆是義大利人，看了一下IG介紹，使用的食材全部來自義大利。

▲▼正宗義大利手工提拉米蘇。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼正宗義大利手工提拉米蘇。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼正宗義大利手工提拉米蘇。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲除了提拉米蘇外，還有賣多種口味奶酪，價格非常平價，在咖啡廳裝個盤上桌賣可能都要150元以上。

▲▼正宗義大利手工提拉米蘇。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲這裡賣的原味提拉米蘇只要50元，加酒的60元，奶酪兩個50元，真的很便宜，重點是真的很好吃。

▲▼正宗義大利手工提拉米蘇。（圖／部落客水晶安蹄提供）

品項
這次買了加了咖啡酒的提拉米蘇，用錫箔盒包裝，裡面是濕潤的手指餅乾，有著濃郁的可可香氣，Mascarpone乳酪滑嫩香濃，吃到最後真的忍不住會用小湯匙一直挖邊邊剩下的乳酪來吃，真的吃一個不夠。

▲▼正宗義大利手工提拉米蘇。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼正宗義大利手工提拉米蘇。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼正宗義大利手工提拉米蘇。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼正宗義大利手工提拉米蘇。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼正宗義大利手工提拉米蘇。（圖／部落客水晶安蹄提供）

整體心得
這家義大利老闆的提拉米蘇真的是目前吃過的提拉米蘇中最正宗又好吃，而且價格無敵便宜，雖說是夜市中的小攤，但是味道實力真的比一些甜點店都要來得好吃一百倍。

Lucky Machi 正宗義大利手工提拉米蘇

地址：台北市大安區臨江街82號
電話：0931－666400
營業時間：每周五六日18：00－21：00（周一至周四公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

