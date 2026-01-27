荷蘭鐵道博物館開箱！濃縮170年運輸演進史、直擊王室御用車廂

"Hi, 我是Leo、旅遊部落格Travel with Leo的經營者，旅行足跡遍及德國、奧地利、荷蘭、法國、澳洲等九國，超過70個城市，歡迎來到我在ETtoday旅遊雲的小天地，與我一起探索歐洲與澳洲的點滴。

位於烏特勒支城區外東邊的荷蘭鐵道博物館（Spoorwegmuseum）是荷蘭國鐵的博物館，用來展示其超過170年歷史中使用的重要車輛以及相關運輸歷史的演進。這個博物館雖然蠻有意義的，但不能算是烏特勒支必去景點。

我會建議必去德哈爾古堡跟聖馬丁主教座堂塔樓，剩下的時間則是迪克·布魯納故居（米菲兔博物館）與這個博物館擇一，這邊的小缺點就是離市區遠了一點、由聖馬丁主教座堂塔樓步行約15分鐘。如果想來參觀，建議安排1至1.5小時，重點就是各式各樣的骨董車以及相關的運輸文化介紹。

歷史簡介

於1954年開幕，所在的位置過去是烏特勒支的 Maliebaan 車站、於1874年落成。這個車站因為位置偏僻了一點、使用率不高，後來就廢棄了，二戰後荷蘭國鐵尋找鐵道博物館的新址時雀屏中選。

車站的外觀蠻典雅的，旁邊還有設立猶太人紀念碑（但我沒仔細研究緣由），購票後會先經過候客區域再進到主要展區，那邊的設計非常典雅、算是比較內斂的新藝術風格，也可以看到過往的行李間跟候客室。

▲荷蘭鐵道博物館外觀。

▲猶太人紀念碑。

▲候客區域，現在的博物館大廳。

▲以前高級的候客區域。

▲行李間。

主要展區

通過接待區域後就會到主要展區，可以先看看「Saloon Coach 10」那是荷蘭國鐵為王室打造的車廂，曾經在1990年代進行大幅翻新。重要人物的專屬車廂設有浴室、工作區、上下舖，碧翠絲女王（前任君主）跟威廉-亞歷山大國王都曾使用過，最後一次作為國事使用是在2023年，後來就退役成為博物館展品。

▲Saloon Coach 10。

▲很豪華的客廳。

▲工作區域。

▲車廂的另一側。

▲1960年代投入營運的「NS Plan U」列車。

▲1977年投入營運的荷蘭國鐵「Intercity Materieel（ICM）」。

主要展區

看完王室用的車廂以及附近比較現代化的列車後，再順路而行就能進入荷蘭鐵道博物館的主要展區。這區有陳列很多列車，也有休息區域，我只會分享比較有印象的，不趕時間的話可以到第二層跟戶外展區走走。

製造年代為1864年的「SS13（De Bril）」

荷蘭現存最古老的蒸汽車頭！過去是用來運送物資而不是載客的。車頭有非常顯眼的擋風鏡，那是司機工作的場所，然後沒有任何遮風擋雨的設施，因為怕司機恍神、睡著所以刻意讓他們不要過得太舒適！

▲司機工作區域。

「NS1125」

屬於荷蘭國鐵（NS）於1950年代開始使用的1100系列車頭之一，在當時是很重要的進展，既可以載客也可以做為貨運車輛。博物館展示的車頭使用綠松石色，那是當時荷蘭國鐵某位董事的妻子選的顏色，雖然非常好看但是完全不耐髒，不久之後就全面改成普魯士藍。

▲也是綠松石色的「NS Class 1200」，後來也是不耐髒而改為普魯士藍。

出口附近也有展示車廂

博物館靠近戶外展區出入口的月台也很值得逛逛，有展示不少有趣的車廂。先介紹典雅的「Wooden carriage SSC723」，它直到1950年都是荷蘭國鐵用來載客的車廂。它的特別之處在於有設立廁所，所以中間有設置走道，這一區附近有列車是沒走道的。有走道的話服務人員也比較好查驗車票，沒走道的話他們只能由窗外逐列查驗。

▲這邊還有一個車廂很特別，是郵政列車，可以看一下方便上下郵件跟貨物而設計的內裝。

▲Wooden carriage SSC723。

▲有設置走道。

▲郵政列車。

「HSM C 755 Schapenhok」

是一個很有趣的展品，Schapenhok意指「羊圈」，大概指的是裡面乘客多的話很像在運輸羊隻吧。前面有提到Wooden carriage SSC723的車廂有設立走道，HSM C 755 Schapenhok 則是很早期的列車、車廂內沒有走道，工作人員只能在窗外查驗票券，所以車廂外圍有設置方便他們移動的腳踏處。

▲HSM C 755 Schapenhok。

「ZHESM 6」

這一區讓我印象超深刻的展品，絕對不會錯過，外觀的新藝術風格彩繪很亮眼，是20世紀初期的載客列車。這輛列車算是高級火車但是有個大缺點：天鵝絨坐墊在夏季容易滋生跳蚤而且悶熱，不是很受歡迎。這些考量其實蠻有趣的，畢竟列車是全年度使用，確實有許多使用情景跟清潔的小細節需要考慮，前面提到的 NS1125 由綠松石色改成普魯士藍也是個例子。

▲ZHESM 6。

▲附近有到戶外展區的出入口，就是陳列車站附近的軌道設施，可以拍拍照、看看關於軌道操作的簡介或設施，但也就僅此而已。

▲除了可以俯瞰下方的展區，還有一個區域吊了許多軌道維修用車，以前的工作人員得搭乘那樣的車輛沿著軌道巡邏、確保軌道可以正常使用。

▲軌道巡邏用的。

▲這個比較古早。

▲很奇妙的設計。

▲休息區域。

荷蘭鐵道博物館

地址：Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht, 荷蘭

開放時間：10：00－17：00（周一公休）

票價：€ 19.5（約台幣719元），可憑博物館卡免費參觀

