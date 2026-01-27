高雄義大設施傾斜卡軌2遊客受困　園方：人員下水協助離開

▲高雄義大遊樂世界。（示意圖／義大遊樂世界提供）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄義大遊樂世界在26日傳出遊樂設施傾斜卡在軌道意外，導致遊客受困。園方今（27日）發出聲明，表示發生當下工作人員已立即協助遊客離開設施，並主動關心是否有受傷或身體不適情形，遊客情緒穩定，身體也無任何不適。

2名遊客在26日玩遊樂設施「超級水戰」時，受困於軌道中，有網友在社群平台threads上表示，原本以為上面乘坐的2名遊客在揮手，透過拉近手機鏡頭才發現，其中一位比出國際求救手勢「540」，才發現是在呼救。

高雄義大遊樂世界則表示，在26日下午4點55分，兩名孩童搭乘設施時，因乘坐位置未能平均，導致船體短暫傾斜並造成輪組卡於軌道。現場工作人員第一時間即依照標準作業流程啟動應變機制，穿戴安全裝備下水協助處理，並於約5分鐘內完成處置，確保遊客安全無虞。

事件發生當下，工作人員已立即協助遊客離開設施，並主動關心是否有受傷或身體不適情形，同時進行安撫與說明。遊客也表示身體並無任何不適，情緒穩定，也對園區人員即時的協助與關懷表達感謝。

義大遊樂世界指出，一向將遊客安全視為首要原則，園區設施皆依規定進行日常檢查與安全管理，現場同仁亦受過完整應變訓練。本次事件已依內部流程完成檢視與記錄，後續將持續加強相關安全提醒與乘坐引導。