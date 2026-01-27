日月潭溫泉旅宿「過年房價逾3萬元」照樣滿　業者：住房率破8成

▲雲品溫泉酒店大年初一以舞獅喜迎春。（圖／雲朗觀光提供）



記者彭懷玉／台北報導

再過一個月就要過年，雖說國人普遍詬病國旅住宿貴，但日月潭高檔溫泉飯店似乎不受影響，刷出8成以上住房率。業者指出，過年熱門日期多集中於除夕至大年初三，且房價大多維持與去年相近水準，顯示過年返鄉、家庭旅遊與高端度假需求仍具支撐力。

▲漢來日月行館尊榮精緻客房。（圖／漢來飯店事業群提供）



國內旅宿春節檔期持續發燒，坐落於日月潭涵碧半島制高點的漢來日月行館，自2024年11月開幕後，成為日月潭區域最昂貴飯店。業者表示，春節期間採浮動式價格，尊榮精緻客房（側湖景）官網價約33,000元起，去年11月開放預訂過年期間住房，大概1月初達到9成滿，整體訂房狀況未因出國潮而受到明顯影響。

館內除了大年初一安排舞龍舞獅之外，除夕至初二期間，也規劃書法寫春、魔術與馬戲演出等活動，並延續近年主打的在地文化體驗，讓旅客在年節中感受景區美好日常。

▲日月潭雲品酒店。（圖／雲朗觀光提供）



另外，日月潭雲品溫泉酒店春節期間住一晚約31,146元起，業者透露，目前新春期間平均住房率約8成，最滿的幾天集中在除夕至初三，房價維持與去年均價，預估至過年前2周，整體住房率可望再拉升至9成5以上。

館方也規劃一系列年節活動，包含結合馬年意象的主題市集與表演，讓旅客在湖畔度假同時感受節慶熱鬧氛圍。