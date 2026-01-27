台北「永恆畢卡索」沉浸式藝術展！7大展區、限定周邊一次看

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者蘇相云

今年度最令人期待的台北展覽，我覺得就是在中正紀念堂舉行的「永恆畢卡索光影藝術展：藝術、繆思與知己」，這是一場打破傳統靜態畫作展覽的全新策展，結合AI、AR與環場沉浸投影呈現，引導觀眾一步步走進藝術大師的生命歷程，最令我印象深刻的展區，就是首次在台灣以完整概念策展的藝術鉅作「格爾尼卡」，讓民眾可以重新思考畢卡索在當時的時代背景下，走過戰爭、政治、生活、愛情帶來的創作靈感。

展覽資訊

地點：國立中正紀念堂 第一特展廳

展期：2026年1月1日至2026年4月6日

時間：每日10：00～18：00（17：00最後入場）

形式：光影藝術展、沉浸式投影、AI與AR結合呈現

展覽地點與中正紀念堂位置圖

7大展區

序區：你所不知道的畢卡索

以「人」為出發點，透過畢卡索的名言、書信，讓我們理解畢卡索幽默、執著又矛盾的人性面，為即將進入的藝術世界，揭開序幕。

第一區：時代巨浪下的藝術先鋒

究竟是在什麼樣的時空背景下，可以成就獨一無二的畢卡索世界，從小展現藝術天份的天才少年，到掀起巴黎藝術革命的繪畫大師，我們可以在此區，一窺巴勃羅·畢卡索（Pablo Picasso）、薩爾瓦多·達利（Salvador Dalí），以及胡安·米羅（Joan Miró）等西班牙後現代三大藝術家，彼此間的交織故事。

第二區：畫廊，解構與重塑

畢卡索25幅經典作品完整重現，從藍色時期的孤寂、粉紅時期的柔情，利用幾何原理，將物體做分解重組的立體派畫作，我們可以從不同時期的畫作，感受到畢卡索如何解構與重塑其內心的藝術世界。

第三區：格爾尼卡：戰爭的哀號

「格爾尼卡：戰爭的哀號」，是最能觸動我內心的核心展區，透過投影令人彷彿置身戰爭之下，呈現畢卡索如何透過畫作，喚起人們對於和平的永恆追求，全區共有42幅格爾尼卡習作，完整揭開畢卡索的創作過程。

第四區：永恆畢卡索

永恆畢卡索展區，透過360度沉浸式劇場，讓影像、聲音、色彩，在我們眼前不斷流動變化，彷彿畢卡索的創作人生，在我們眼前不斷輪迴快轉。

第五區：我是畢卡索

在這區，可以欣賞到畢卡索在不同時期的自畫像作品，風格真的截然不同，很難相信是出自於同一人的自畫像，我想這就是畢卡索想要透過畫布、顏料、畫筆，與自我對話，探索生命最重要的課題「我是誰」。

畢卡索的生活與飲食哲學

其實在沒有來看展覽之前，我真的不知道，原來畢卡索是相當自律的人，逛完畢卡索自畫像後，沿著路線前進，可以見到畢卡索的飲食介紹，畢卡索認為「簡單即美味」，飲食習慣類似我們現在常見的地中海飲食，像是新鮮魚類、烤蔬菜、鷹嘴豆泥、橄欖油等，還有畢卡索通常都是十一點起床，所以他也是像現代人一樣是吃早午餐。

第六區：畫中的繆思

愛情可以讓人生更加豐富，透過畫作、照片、史料，介紹七位深刻影響畢卡索的女性，透過圖表整理出畢卡索在不同時期的情感故事，也讓觀眾可以回溯畢卡索在不同時期，透過畫筆形塑出的創作風格。

限定聯名威士忌與紀念品

這次「永恆畢卡索」除了有豐富的光影展覽，還有推出多款限定聯名商品，現場最受矚目的就是SPEY攜手PICASSO推出的聯名威士忌，將畢卡索7位情人作為主題，創作出7款威士忌。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



展覽現場也有推出日常紀念品，像是行李箱、藝術T恤 、保溫杯、手提袋與其他周邊等，每一款都是結合畢卡索藝術創作的實用商品，如果你跟我一樣，喜歡留下紀念品保留回憶，大家可以把握機會將畢卡索小物帶回家。

