COLD STONE「烤布蕾冰淇淋」桶裝回歸　限時買1送2

▲▼COLD STONE聯名《吉伊卡哇》。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE去年聯名《吉伊卡哇》推出2款限定冰淇淋累積高人氣。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE聯名《吉伊卡哇》的「QQ烤布蕾」與「脆脆烤布蕾」，即日起以「桶裝冰淇淋」回歸，再祭出限時買1送2優惠，售完為止。

兩款冰品皆以烤布蕾冰淇淋為基底，「QQ烤布蕾」再拌入焦糖醬、餅乾，撒上黑糖珍Q；「脆脆烤布蕾」則結合海綿蛋糕、焦糖脆丁及千層酥片。

2款冰淇淋以Ours桶裝回歸，每桶680元，並享「買1送2」優惠，第一桶須為烤布蕾風味，第二桶任選，加碼送脆餅餅乾1盒，開放累贈。

▲▼COLD STONE烤布蕾冰淇淋回歸。（圖／翻攝COLD STONE臉書粉專）

▲烤布蕾冰淇淋以桶裝形式回歸。（圖／翻攝COLD STONE臉書粉專）

▲▼哈根達斯推出隱藏版口味「烤花生冰淇淋香菜堡」。（圖／Threads kiwi_0518授權提供）

▲哈根達斯推出「烤花生冰淇淋香菜堡」。（圖／Threads kiwi_0518授權提供，下同）

哈根達斯近日則搭上香菜熱潮，開賣「烤花生冰淇淋香菜堡」。有網友嚐鮮後大讚外酥內香，「就是古早味花生捲冰淇淋升級版！」引發熱烈討論。

哈根達斯「烤花生冰淇淋香菜堡」是選用濃脆花生醬冰淇淋搭配清新香菜，夾入現烤法式布里歐麵包當中，即日起限時販售至2月28日，每入售價189元，會員享2入優惠價299元，限於烤冰淇淋堡門市上市。

有網友於Threads上搶先開箱並大讚，「很好吃！就是古早味花生捲冰淇淋升級版。」貼文引來不少人留言「喔買尬看起來就很好吃」、「香菜太厲害」，但也有人說「喜歡香菜但無法接受在漢堡裡面」、「好可怕」。

▲▼哈根達斯推出隱藏版口味「烤花生冰淇淋香菜堡」。（圖／Threads kiwi_0518授權提供）

▲會員享2入優惠價299元。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

