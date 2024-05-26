九州門司港景點！復古咖啡廳還是親子友善　經典復古昭和硬布丁必吃

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

雖然日本餐廳服務好也不是什麼稀奇事，但這家不但就位於門司港車站旁，還是門司港海景第一排，窗景無敵以外，還提供兒童遊戲間，廁所甚至有尿布台、兒童座椅、兒童馬桶蓋，真的是不但母嬰友善還是遊客友善餐廳欸。

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MILKHALL MOJIKO介紹

這裡有大正浪漫的復古咖啡廳氛圍還有經典復古昭和硬布丁，口感扎實綿密，還有苦甜大人味的焦糖香氣，絲滑又濃郁雞蛋香氣與口感，我自己是很喜歡啦！上面的奶油跟醃製過的櫻桃更是復古味十足，來這裡真的必吃。

位置、交通及環境

就位於JR門司港站旁邊，靠近關門汽船門司港乗船場。門司港車站旁馬路對面大樓，建築後方就是關門汽船門司港乗船場。

店面是很大正浪漫時期的那種復古喫茶店

就連飲料都很昭和風格，還有門司港必吃燒咖哩。外觀看起來挺復古的，但裡面簡約時尚。窗景那一排最熱門，海景第一排。看到兒童遊戲區真的很驚喜！雖然沒帶孩子來，但覺得店家很重視親子空間。窗景前就是關門汽船門司港乗船場的海景。

▲店家超貼心的，還有提供商務使用區，有插座喔。

布丁＋咖啡 1155日圓

有一種時空流動的感覺，超復古又經典的昭和硬布丁，尤其是那經典的奶油加醃製過的櫻桃，那年代的人真的很愛這樣搭。偏苦甜大人味的焦糖香氣布丁跟原創調和咖啡的輕盈口感搭配起來真的好完美。而且這布丁除了扎實以外還挺碩大的！總之就是口感扎實綿密，還有苦甜大人味的焦糖香氣，絲滑又濃郁雞蛋香氣與口感。搭配咖啡真的是剛剛好的絕配，以後有來門司港一定再訪。

MENU

應該是要來吃燒咖哩搭配布丁咖啡的，但因為是吃飽後再來，就乾脆點店家建議套餐，咖啡＋布丁的組合。飲料也超復古，就昭和時代喫茶店的風格，聽說這裡的啤酒也很好喝。燒咖哩據說也好吃，重點是竟然還有提供兒童餐，好可愛。

MILKHALL MOJIKO ミルクホール門司港

地址：福岡県北九州市門司区西海岸1－4－3 日産船舶ビル1F

電話：＋81933316911

營業時間：平日10：00－20：00、周五六日10：00－21：00

出走是為了更深刻回到原來的位置

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