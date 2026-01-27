ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北士林官邸、志成公園「梅花開4成」　估還有2周可欣賞

▲士林官邸公園和志成公園內梅花也陸續盛開，目前花況約4成。（圖／公園處提供）

▲志成公園鄰近士林捷運站，園內梅花陸續盛開，目前花況約4成。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

幾波低溫來襲，不只榮星公園，士林官邸公園和志成公園內的梅花也陸續盛開。公園處指出，兩處賞梅景點花況約4成，建議民眾把握這1、2周氣溫偏低時前來，一睹梅花優雅姿態。

▲士林官邸公園和志成公園內梅花也陸續盛開，目前花況約4成。（圖／公園處提供）

▲士林官邸公園內的梅花數量較多，但因梅花花期短，建議民眾這1、2周前往欣賞。

如白雪綻放枝頭的梅花，加上隨風飄散而來的香氣，教人無比傾心，受到許多賞花客青睞。公園處指出，士林官邸公園和志成公園內的梅花約開4成，但今年花期較亂，有的已經大開，部分仍含苞待放，甚至有的結出梅子，很難預測花期，建議民眾這1、2周內前往賞景。

▲士林官邸公園和志成公園內梅花也陸續盛開，目前花況約4成。（圖／公園處提供）

▲▼士林官邸公園內種植約250株梅樹，分布於玫瑰園及460巷入口處。

▲士林官邸公園和志成公園內梅花也陸續盛開，目前花況約4成。（圖／公園處提供）

士林官邸公園內種植約250株梅樹，分布於玫瑰園及460巷入口處，花色以白梅為主，點綴淡粉花色，與園區自然景觀相輝映，展現「寒中綻放」的梅花意象。漫遊園區，可感受冬季特有的靜謐氛圍，是民眾散步、賞花與放慢腳步的好去處。

▲士林官邸公園和志成公園內梅花也陸續盛開，目前花況約4成。（圖／公園處提供）

▲鄰近士林捷運站的志成公園，近期園內約30株梅花陸續綻放，進入絕佳觀賞期。

鄰近士林捷運站的志成公園，近期園內約30株梅花陸續綻放，進入絕佳觀賞期，與園內江南風格庭園、小巧水池、環牆曲流造景相互交織，形成富有層次的景觀，吸引眾人目光。

▲士林官邸公園和志成公園內梅花也陸續盛開，目前花況約4成。（圖／公園處提供）

▲梅花花期易受氣候影響，實際開花狀況將視天候變化略有不同，建議民眾把握近日氣溫偏低時前來欣賞。

園藝管理所主任王淑雅表示，梅花花期易受氣候影響，實際開花狀況將視天候變化略有不同，建議民眾把握近日氣溫偏低時前來欣賞。同時，也提醒賞花時請遵守園區規定，勿攀折花枝，共同維護良好的賞花環境。

台北市旅遊 花海旅遊 賞花旅遊 士林官邸公園 志成公園 賞梅 梅花

