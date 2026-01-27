ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
COMEBUY「現萃冬片茶」2/2回歸　買就送黃金起司可樂果

▲▼COMEBUY熱賣5年的「現萃（冬片）比賽茶」強勢回歸，且同步推出立體茶包選擇，此次更攜手台灣國民零食「可樂果」推出聯名「可樂果黃金起司口味」。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY熱賣5年的「現萃（冬片）比賽茶」強勢回歸，且同步推出立體茶包選擇。（圖／COMEBUY提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

COMEBUY「現萃（冬片）比賽茶」2月2日起回歸，還有限量茶包。業者也聯名可樂果推出「黃金起司口味」，買冬片茶就送1小包。

COMEBUY現萃冬片因茶葉生長緩慢採收不易，產量稀少，品質更勝春冬二季的茶，今年回歸後預計販售1個半月，一般門市售價50元、商場售價55元。

業者同步推出限量「冬片比賽茶包」，1袋有10包，售價199元。COMEBUY表示，有別於市售立體茶包僅3克，比賽茶每包5克，茶湯更濃郁，回沖第2泡仍有不錯風味。

▲▼COMEBUY熱賣5年的「現萃（冬片）比賽茶」強勢回歸，且同步推出立體茶包選擇，此次更攜手台灣國民零食「可樂果」推出聯名「可樂果黃金起司口味」。（圖／COMEBUY提供）

▲此次更攜手台灣國民零食「可樂果」推出聯名新口味「黃金起司」。

COMEBUY還與可樂果聯名推出「可樂果黃金起司口味」，2月2日起至門市購買1杯（含以上）冬片比賽茶即送1包，每人單筆限1包、送完為止。 

▲▼珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列，還有限定杯套。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列。（圖／記者蕭筠攝）

另外，珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列，自製焦糖香蕉泥搭配不同基底茶打造「香蕉鮮奶紅」、「香蕉奶青」以及「香蕉可可奶」等3款飲品，售價65元起。

即日起至2月26日點擊專屬連結即可領取10元優惠券，限1月26日至3月15日使用，且買任意飲品就送「蕉里蕉氣」限定杯套，側邊有「蕉財進寶，新年好」的籤詩增添好運氣。

