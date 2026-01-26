陽明山首波櫻花開了！平菁街寒櫻直擊　順遊鵝尾山水田賞波斯菊

▲陽明山平菁街櫻花巷寒櫻陸續盛開，昨吸引許多民眾上山。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

有「陽明山櫻花前哨站」之稱的平菁街42巷，近日寒櫻陸續綻放，目前花況約5至6成，粉色花朵點綴民宅外的石牆與沿途綠樹，形成柔嫩的粉色景致，假日吸引不少民眾前來拍照取景。

▲▼粉色花朵點綴民宅外的石牆與沿途綠樹，形成柔嫩的粉色景致。（圖／記者彭懷玉攝）



在陽明山花季2月5日登場前，平菁街寒櫻已搶先盛開，綿延數百公尺的櫻花，從主巷一路延伸至公平橋及狗殷勤步道周邊小徑，整體花況約3至7成，民眾盡情享受與花海的邂逅。

▲▼往公平橋指標入內、通往狗殷勤步道的櫻花小徑，已開始冒出綠葉，寒櫻花況約剩下3成。（圖／記者彭懷玉攝）



台北市工務局大地工程處表示，今年櫻花季花期略較往年晚，寒櫻預計在農曆年前後進入巔峰期，有意賞花的民眾可提前規畫行程。

▲寒櫻初開時呈現淡粉白色，隨後轉為粉紅，後期則逐漸加深為紅色，因此又名三色櫻。（圖／記者彭懷玉攝）



寒櫻特色為花色隨花期轉變，初開時呈現淡粉白色，隨後轉為粉紅，後期則逐漸加深為紅色，在藍天白雲襯托下，更顯層次感。不免再次呼籲民眾，拍照時請勿攀折花木，並切記共同愛惜環境，留給下一位旅客美好的賞花品質。

▲拍照時請勿攀折花木，並切記共同愛惜環境。（圖／記者彭懷玉攝）



平菁街櫻花巷每逢花季人潮如注，今年同樣實施交通管制，巷內紅線禁止停車。開車族可將車輛停放於附近餐廳停車場（每次100元），或另尋較遠白線處臨時停車；搭乘大眾運輸的民眾，可於捷運劍潭站轉乘303或小19公車，在「崙仔尾」站下車，步行約10分鐘即可抵達。

▲▼民眾也可沿著「稻浪棧橋」步行前往「鵝尾山水田」，免10分鐘即可到達。（圖／記者彭懷玉攝）



賞櫻後，民眾也可沿著「稻浪棧橋」步行前往「鵝尾山水田」，免10分鐘即可到達。今年大地處於梯田休耕時撒播波斯菊種子，目前已開出粉白色、橘色花朵，預計花期到2月底。而目前寒櫻綻放約3至4成，繽紛花朵在夕陽的輝映下，呈現如詩畫中的風景，令人心曠神怡。

▲繽紛花朵在夕陽的輝映下，呈現如詩畫中的風景，令人心曠神怡。（圖／記者彭懷玉攝）