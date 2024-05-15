東京人氣漢堡排「嘉」2號店前進台北市　確定落腳SOGO大巨蛋

▲「漢堡排嘉」2號店落腳台北大巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本東京「漢堡排 嘉（ハンバーグ 嘉）」台灣首家分店才在5月11日開幕，馬上籌備第2家店，地點就在今年開幕的SOGO大巨蛋，但不是首波14家餐廳其中1家，開幕時間尚未確定。

漢堡排「嘉」在台灣的第一家分店落腳中和環球購物中心，5月11日正式開幕。店內共有25席次，採現場候位入場，不接受訂位，每日只接待300位客人，每人基本消費需點用一份漢堡排定食，用餐時間為入座後1小時，所有餐點皆不提供外帶及打包。

▲特選牛舌排定食（650元）。（圖／記者黃士原攝）

菜單部份，有國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元），以及5月20日才上市的WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，除了漢堡排外，還附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

漢堡排「嘉」台灣首店才剛開幕，品牌已經在籌備第2家分店，根據人力銀行的徵才訊息，2號店確定落腳SOGO大巨蛋，但不是6月首波亮相的14家餐廳之一，開幕時間尚未確定。

▲Popeyes台灣首店5/30開幕。（圖／Facebook／Popeyes）

另外，美國知名連鎖速食店「Popeyes」台灣首店進度，也是許多人關注的焦點，品牌日前宣布位於北車商圈的許昌店5月30日早上11點正式開幕，6月1日前，除了每日前50名消費者，送炸雞1塊，每日前20名消費送限量手機夾片掛繩組，點套餐現場加品牌LINE好友，輪流送比司吉、小薯與台灣綠茶。