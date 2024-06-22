拉麵狂熱者請收！福島「Tabelog百大名店」開箱　被大讚實至名歸

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者張宜樺

曾經我是一個不折不扣的拉麵狂，每次到日本，每晚不吃上一碗拉麵不罷休，不知道從何時開始對拉麵失去熱情。這天，住日本友人問我要不要去福島吃拉麵，我第一個想到的自然是我吃過不下十碗，也是日本三大拉麵醬油拉麵發源地的「喜多方」，得到的確是一個聽也沒聽過的地名「田村」，居然是Tabelog百大名店，而且據說最高分曾衝到4以上。

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什麼是Tabelog？

開場，按照慣例先解釋順便復習一下什麼是「Tabelog（食べログ）」，簡單說就是一個日本鄉民常用的美食評分評論網頁，有一點像台灣人常在Google評分。當然現在的Tabelog已然是龐然大物，除了評分外，搜尋餐廳資訊的功能也很豐富，不少台灣人在日本覓食都靠這份葵花寶典。

▲進入到「tabelog百名店」後，你會發現左側的料理選項條，一共有29個之多。

▲你會找到福島入選東日本百名拉麵的一共有五家。

▲第二次點擊（すべて）可以更細分該縣更小的行政單元。

さんくるげ在哪裡

福島県田村市神俣駅猜想除了很常去福島的，不然應該聽也沒聽過，當然我也是，之於磐越東線上最著名的應該是三春站，日本三大櫻花樹之一、福島第一櫻「三春瀧櫻」。

出了車站直走約5分鐘不到就可以看到「さんくるげ」，據說這個店名是店主人母親的口頭禪方言「ひっくり返す」，查了一下好像是倒過來的意思？順便說一下的是這家有賣早餐拉麵，所以營業時間從早上7點就開始，據說是全日本分數最高的早餐拉麵。

▲磐越東線上的車站好像都是這種微洋風的造型，雖然都沒啥人，倒是挺可愛的。

▲田村市周邊最著名的景點應該是有8000萬年的歲月的阿武隈洞和星之村天文台。

▲走出無人車站，就是一座五郎口中「何でもない」的小町。

さんくるげ介紹

網路上查了一下資料，さんくるげ開業於2019年4月，隨即在2020年後連四年入選tabelog的二星、三星拉麵，2022年開始也入選東日本百大拉麵，據說最高時tabelog的分數曾到達4分的神境界，如果你有在使用tabelog就知道除了高端的日料、法餐，要得到4星有多難。店主人是東京某星級米其林的師傅，而這家拉麵店的前身是他父母經營的壽司店，所以獎牌的後方還有當年留下的招牌「鮨」。

▲店裡的拉麵主要有五種口味，得獎的是鹽拉麵和擔擔麵。

鹽拉麵竟然會回甘

我們三人分別點了鹽拉麵、生醬油、鹽煮干。三碗配料看起來差不多。湯頭方面三種我都非常喜歡，硬要比高低的話，我的第一名是濃而不膩的生醬油，第二名是清爽不死鹹的鹽拉麵，甚至這一碗可能是我吃過最愛的鹽拉麵，特別是最後的回甘鮮甜真的很厲害。至於鹽煮干也是好喝，但感覺特色不是那麼明顯。

麵條方面三碗用得都是不同的拉麵，細的拉麵在我們拍過一輪後還保有一定程度的爽脆，這點值得鼓賞，扁平的就顯得有一點微軟，吃起來有一點像咱們南部的意麵，但絕對是我們拍太久的關系。

▲叉燒方面有兩種，一是傳統醬油拉麵的作法，另一種則是比較粉嫩，新派主流的舒肥作法。

▲前者有較多的油質加上微厚切，口感油甜都非常到位，後者光看那粉嫩的顏色，入口果然是軟嫩鮮滑。

▲半熟蛋一半蛋白應聲裂開，入口軟Q，蛋黃半熟不太流，但甜得亂七八糟。

整體心得

整體來說，這家真的是實至名歸的厲害，但值不值得大老遠殺去，那就得看你對拉麵的狂熱到什麼程度。

さんくるげ

地址：福島県田村市滝根町神俣梵天川52

電話：0247－78－2552

營業時間：07：00 - 12：00（周六日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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