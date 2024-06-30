曾入選米其林餐盤的江南「醬油蟹」老店！一咬是蟹膏甜在嘴裡爆開

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

有些食物是可以透過不同的料理方法讓你變成敢吃，甚至是愛上，但得你勇於嚐試，當部落客前我很多東西不敢吃，像醬油蟹（生腌的螃蟹）便是其一，因為在台灣怎樣吃都有或多或少的腥味，這家位於江南二十多年，並曾入選米其林餐盤的醬油蟹專門店，不止我愛也同時治好了兩位以前不敢吃醬油蟹的團員。

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▲位於江南奉恩寺，熟知的星空圖書館、Starfield COEX Mal、江南大叔手塑附近，從Samseong站6號出口步行不到一分鐘，交通算是算是十分便利。

▲查了一下這家店不止這兩年入選米其林餐盤，倒是同時也得過藍絲帶藍絲帶Blue Ribbon（韓國美食評鑑，有點像韓國的米其林）一條。

▲餐廳的用餐空間頗大，那天我們到的晚七點半左右才到，進門的時候客人約有七、八成，離開的9九點半左右已經幾乎沒人了。

▲這家餐廳也可以一個人來用餐，但如果要吃醬油蟹，最好是可以事先預訂，因為這裡的醬油蟹得醃漬三天才能入味，沒事先預約是有可能吃不到。

▲餐前的小菜很多，這家主要有泡菜、冬粉、豆腐和大醬湯，常來韓國的朋友會不會覺得韓國的泡菜，隨便一家都好好吃。

醃蟹有兩種醬油蟹／辣椒醃漬

我們每個人各點了一份，所以這一盤是四人分，一人一隻的量，看了網路的介紹，好像也有提供醬油蟹定食，入口是醬油的鹹甜，咬下後蟹膏的甜毫無保留的在嘴裡爆開，別看還是生的，但甜不帶半點腥味，帶殼一起咀嚼後，鮮嫩的肉甜緩緩而出，並和醬汁整個巴在嘴裡。

▲之後要放在冰箱靜置三天才能入味，韓國友人補充說，醬油蟹一定要用活的螃蟹醃才不會有腥味。

▲這裡的螃蟹用的都是從盛產梭子蟹、花蟹、青蟹的忠清南道瑞山市新鮮運送，並以鹹牡蠣和魚等多種醬油醃漬。

▲辣漬生蟹主要用的是梭子蟹，雖然肉是不那麼多，但咬在嘴裡也是飽嘴感十足，看似紅通通但其實是辣中帶甜，和醬油蟹一樣有滋有味。

Kkotji （꽃지）

地址：610, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul 06170 South Korea

電話：＋82 2－561－8788

營業時間：11：30－15：00、17：00－21：30（周日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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