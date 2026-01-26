韓國必去ARTE MUSEUM落腳高雄　打造五感沉浸式體驗

▲高雄LaLaport預計今年內開幕，並引進全球知名的沉浸式展館「ARTE MUSEUM」。（圖／三井不動產集團提供）

記者蔡玟君／高雄報導

高雄今年最受矚目的新景點之一，莫過於三井不動產集團旗下的「高雄 LaLaport」。這座大型商場不僅引進270間品牌，更攜手韓國數位媒體藝術先驅 d'strict，將全球知名的沉浸式展館「ARTE MUSEUM」帶進高雄。d'strict CEO 李誠浩也透露，屆時將融入台灣元素，並推出高雄專屬的城市香，為旅客帶來全新的五感震撼。

「ARTE MUSEUM」於2020年在濟州島開幕首間場館，除了韓國外，在紐約、杜拜、麗水、江陵、釜山等城市也有分館，其中釜山館於2024年開幕，是目前全球最大的ARTE MUSEUM，已成為近年台灣旅客到釜山旅遊的新地標之一。

▲韓國數位媒體設計品牌d`strict CEO李誠浩。（圖／記者蔡玟君攝）

支持文化藝術、客製化場館成「ARTE MUSEUM」落腳高雄契機

李誠浩觀察，高雄近年城市面貌大幅改變，且對「文化藝術」與「技術推動」具備高度支持，例如駁二特區與文策院的交流經驗，皆與 d'strict 的事業領域契合。此外，高雄作為台灣三大城市之一，擁有的充足人流量，也是選址的重要指標。

此次與三井不動產的合作，是d'strict首次從建築規劃階段即參與設計。李誠浩指出，沉浸式體驗需要極強的「包圍感」，場館必須滿足超高挑高、無柱空間等條件，且向海外拓點時，還需因應每個國家法規、環境做出調整，成為選址最大挑戰。

他舉例，2021年計畫在紐約拓點時，曾尋訪7個地點皆不理想，直到2024年才成功開幕。此次在高雄能從建築初期就共同規劃，從零開始客製化，不僅解決上述痛點，也能確保光影在空間中自由流動，提升觀展體驗。

▲▼ARTE MUSEUM透過沉浸式體驗，結合在地文化特色進行數位媒體創作。（圖／翻攝自ARTE MUSEUM臉書專頁）

五感+在地文化沉浸式體驗 高雄ARTE MUSEUM將有專屬城市香

「五感體驗」結合「在地文化」也是ARTE MUSEUM的觀賞亮點，其中「香氣」更是形塑空間氛圍、產生深刻印象的重要推手。李誠浩表示，過去針對不同展覽作品會設計對應香氣，但為提升觀者感受，近年他們與法國格拉斯當地香氛大師合作，為不同場館所在城市推出「城市香」，台灣民眾也可期待接下來有專屬高雄的城市香。

除了透過香氣、音樂、光影、觸碰、品嚐等多方面帶來感官刺激，每間ARTE MUSEUM也會融入在地元素，李誠浩透露，屆時高雄館將納入專屬台灣的人文藝術與自然美景設計，搭配特製音樂，讓觀眾在數位世界中重新發現台灣之美。

▲每間ARTE MUSEUM都有一間咖啡館。（圖／翻攝自ARTE MUSEUM臉書專頁）

AI技術對數位媒體藝術帶來的變革：從「效率」到「個人化」

面對AI浪潮，李誠浩認為對數位媒體藝術發展帶來生產效能的實質改變，「過去往往要花費3至4個月製作的展覽內容，現在只需1個月就能完成，有助於更快速地更新內容以適應在地市場。」

他也表示，透過AI科技，還能提升到個人、分齡化的觀展體驗，「目前的數位展覽是單向的，但透過AI科技，未來可望藉由系統偵測觀眾年齡，進而自動調整光影內容、音效頻率與氣味，提供更契合不同族群的觀展流程。」

李誠浩也說，d'strict的作品向來堅持直觀易懂，AI科技的確帶來助力，但如何運用技術說好一個故事，讓觀眾產生瞬間的共鳴，才是最大核心競爭力。

▲▼高雄LaLaport開幕後預估將再帶動人流，還可順遊鄰近景點，如衛武營（上圖）、衛武迷迷村（下圖）。（上圖／衛武營國家藝術文化中心提供，下圖／翻攝自高雄旅遊網）

新商場開幕帶動人流 鄰近順遊景點推薦

高雄LaLaport未來將落腳鳳山區，是全台第三間LaLaport，預計今年內開幕。商場規劃270間店鋪進駐，預計有國際性流行品牌、日系排隊美食與國內外知名餐飲、生活消費性品牌，與大型娛樂設施等進駐，以及符合高雄地區消費者所喜愛、生活所需的品牌商品。

未來落成後，除了提供在地人全新購物選擇外，旅客也可串聯鄰近景點順遊。如衛武營國家藝術文化中心是南台灣第一座國際級表演藝術場館，白色波浪外形猶如一艘太空船，造型既前衛又充滿科技感，場館結合藝文活動、美食、咖啡、書店，已成為高雄代表藝文地標。

而「衛武迷迷村」是全台首座大型藝術壁畫社區，透過各國藝術家進行大型牆面彩繪，讓藝術融入市民的生活中，成為當地特色街區風景。